C2H5OH Polar Mı, Apolar Mı? Etanol Polar Mı, Apolar Mı, Hangi Grupta?

CH5OH polar mı ya da C2H5OH apolar mı sorusu, kimya alanın da ele alınan bir konudur. Kimyasal bağlar olarak ele alınan bu konuda atomların kurduğu bağ türleri ve sayıları ele alınmaktadır. Bir bileşiğin polar mı ya da apolar mı olduğunu polar ve apoların ne olduğu bilgisinden yola çıkarak öğrenebiliriz. Polar bağ, farklı türden atomların bir araya gelerek oluşturduğu bağken apolar aynı bağlardır. Söz gelimi etanol polar mı apolar mı sorusu bu bunu cevaplar. Yine örnek vereceğimiz C2H5OH polar mı apolar mı, buna örnek olarak verilebilir.

Kimyasal Bağlar Nedir?

İki atom veya atom grubu arasında bir molekül oluşturmak üzere gerçekleşen etkileşme kimyasal bağ olarak tanımlanır. Bu bağlarda moleküllerin formüllerini açıklamak için kimyasal bağlanmayı bilmek ve anlamak gerekir.

Bir kimyasal bağ, atomları ya da atom gruplarını belli bir uzaklıkta ve bir arada tutmaya yetecek kuvvettir. Ve kimyasal bağlanma sonucu, atomlardan oluşan moleküller arasında da moleküller arası bağlanma atomlardan oluşan moleküller arasında da moleküller arası bağlanma kuvvetleri ortaya çıkar.

Polar ve Apolar Bağ Nedir?

Kimyasal bağlar daiyonik bağ ve kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kovalent bağ da kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar apolar ve polar kovalent bağlardır. Polar kovalent bağ, farklı tür ametal atomların bir araya gelip bağ oluşturmasına denilirken apolar kovalent bağ ise aynı tür ametal atomların oluşturduğu bağdır.

Moleküller arasında aynı cins atomlar arasındaki bağlara apolar kovalent bağ denir. Moleküller arasında farklı ametaller arasında oluşan bağa ise polar kovalent (kutuplu) bağ denir. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir.

C2H5OH Polar Mı, Apolar Mı?

Kovalent bağlar içinde yer alan C2H5OH, polar bileşikli bir bağdır. Açılımı etanol olan ve C2H5OH kimyasal formülüne sahip polar bir moleküldür yani dipoldür. Etil Alkol 2 karbon atomu, 6 hidrojen atomu ve 1 oksijen(C2H5OH) atomundan oluşur. Hidroksil grubu, karbon zincirinin bir ucuna eklenir.

Etanol Polar Mı, Apolar Mı, Hangi Grupta?

2 karbon atomu, 6 hidrojen atomu ve 1 oksijen(C2H5OH) atomundan etanol yani etil alkol, kovalent bağ grubunda polar bağlar içinde yer almaktadır. C2H5OH formülü ile gösterilen etanol dipoldür. Yani polardır.