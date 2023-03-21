Ca Hangi Element? Periyodik Tabloda Ca Neyin Sembolü?

Ders kitaplarında tanıştığımız elementlere sonrasında sadece bilimsel metinlerde ve deneysel çalışmalarda rastlayacağımızı sanırız halbuki elementler günlük yaşamda da sık sık karşımıza çıkacak fiziksel bir varlığa sahiptir. Bu yazımızda canlı yapılar için büyük öneme sahip olan Ca elementinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz.

CA SİMGESİ HANGİ ELEMENTİN SEMBOLÜDÜR?

Ca elementinin özelliklerinden bahsetmeden önce bilmeyenler için "Periyodik tablonun en popüler elementlerinden biri olan Ca hangi elementtir?" sorusunun cevabını verelim: Ca, kalsiyum elementinin simgesidir.

KALSİYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Kalsiyum elementi simgesi Latince "clax" kelimesinin baş harfleri nedeniyle "Ca" olarak kabul edilir.

Periyodik tabloda toprak alkali metaller grubunda bulunan kalsiyum elementi fiziksel özellikleri bakımından parlak bir yapıya sahiptir.

Kalsiyum elementi gümüşi beyaz renkte ve maddenşn katı halinde varlık gösterir.

Yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biri olan kalsiyum elementi yer kabuğunda çoğunlukla karbonat, sülfat, silikat ve fosfat bileşikleriyle yer alır.

Kalsiyum elementi iyi bir iletkendir. Elektriği iyi ilettiği bilinen kalsiyum yumuşak bir yapıya sahip olsa da kırılgandır. Kalsiyum elementine şekil verilebilir. Kalsiyumun sertlik seviyesi sodyum ile alüminyum arasında bir yerdedir.

Yapay olarak pek çok izotopu bulunan kalsiyumun yeryüzünde bilinen altı bağımlı iztopu vardır. Bu bağımlı izotoplardan biri olan Ca40 izotopunun dünya üzerindeki oranı %97'dir.

Kalsiyumun en çok bulunduğu mineraller şöyle sıralanabilir:

Kireçtaşı

Mermer

Kalsit

Dolamit

Fluorit

Fluspat

Gips

Fosfrit

Deniz suyunda çözülmüş kalsiyum bulunduğu biliniyor.

Kalsiyum elementi 1439 °C'de kaynar. Kalsiyum klorürün eritilmesi ve elektrılizi ile ortaya çıkan madde metalik kalsiyumdur. Çok yüksek sıcaklıkla eritilen kalsiyum elementinin etkisi göz önğnde bulundurulmalı ve kalsiyum kalsiyum klorürün saklandığı kaplar asla porselen ve demir kaplar olmamalıdır.

Kalsiyum bileşiklerine göre farklı kullanım alanlarına sahiptir. Örneğin,

Kalsiyum asetat ve asetik: Asit imalatında,

Kalsiyum bromür: Fotoğrafçılıkta, yiyeceklerin ve ahşabın korunmasında,

Kalsiyum siyanamit: Tarımda istenmeyen otlara karşı yapay gübre yapımında ve demir-çeliğin sertleştirilmesinde

Kalsiyum sikhamat: Alkolsüz içkilerin yapımında, düşük kalorili besinlerde

Kalsiyum hipoklorit: Bakterilerle ve mantarlara mücadelede

Kalsiyum tungstat: Işığı yansıtan boyalarda ve floresan lambalarda kalsiyumun payı büyüktür.

İnsan vücudu için hayati öneme sahip olan kalsiyum elenmenti vücudumuzda kemiklerin ve dişlerin yapısını oluşturur.

İnsan vücudunun işleyişinde önemli bir yeri olan kalsiyumun eksikliğine neden olan durumların başında yeteri kadar güneş ışığına erişememk ve bağırsak emilimleri ile ilgili problemler gelir.

Kalsiyum vücutta çözünebilmek için C vitamini ve D vitaminine ihtiyaç duyar.

Kemik gelişimi için şart olan kalsiyumun bebeklerin ve çocukların beslenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Çok fazla kalsiyum alınmasının vücuda negatif etkileri de bulunur. Örneğin kasların güçsüzleşmesi ya da kireçlenme gibi kemik rahatsızlıklarının temelinde kalsiyum fazlası yatar.

Kalsiyum eksikliğinin bitkiler için de büyük etkileri vardır. Bitkilerin kök geliminin zayıflaması, meyvelerin çürümesi, lekelenmesi kalsiyum eksikliği belirtileridir.

CA PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tabloda Alkalinler arasında olan kalsiyum cetvel üzerinde 2. grupta, 4. periyotta ve grubunda yer alır.