Çaba Eş Anlamlısı – Çaba Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Çaba kelimesi, hem soyut hem de somut olarak günlük konuşma ve yazma dilinde kullanılıyor. Sık kullanılan bir kelime olduğu için de eş anlamlısından, Osmanlı döneminde yerine kullanılan kelimelere kadar pek çok detay araştırılıyor. Çaba eş anlamlısı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, çabanın eş anlamlısı nedir? İşte, çaba eş anlamlısı, anlamdaşı ve tanımı...

ÇABA EŞ ANLAMLISI

"ÇABA" kelimesinin zıttı yoktur.

"ÇABA" kelimesinin eş anlamlısı ise; "GAYRET"tir.

ÇABA NE DEMEK?

Bir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç. Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, sürekli çalışma, gayret, ceht.

Çaba ile ilgili örnek cümleler: