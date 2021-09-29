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Haberler Eğitim Haberleri Çaba Eş Anlamlısı – Çaba Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:09 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:09

Çaba Eş Anlamlısı – Çaba Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Çaba Eş Anlamlısı – Çaba Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Çaba kelimesi, günlük hayatta pek çok alanda kullanılıyor. Genel anlamda bir şey için uğraş vermeyi ifade eden çaba kelimesi, hem soyut hem de somut anlamlar taşımaktadır. Bu sebeple de "çaba" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Buna göre, çaba eş anlamlısı, anlamdaşı nedir? İşte, çaba eş anlamlısı olan sözcük…

Çaba kelimesi, hem soyut hem de somut olarak günlük konuşma ve yazma dilinde kullanılıyor. Sık kullanılan bir kelime olduğu için de eş anlamlısından, Osmanlı döneminde yerine kullanılan kelimelere kadar pek çok detay araştırılıyor. Çaba eş anlamlısı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, çabanın eş anlamlısı nedir? İşte, çaba eş anlamlısı, anlamdaşı ve tanımı...

ÇABA EŞ ANLAMLISI

"ÇABA" kelimesinin zıttı yoktur.

"ÇABA" kelimesinin eş anlamlısı ise; "GAYRET"tir.

ÇABA NE DEMEK?

Bir ereğe varmak, herhangi bir engeli aşmak için harcanan zihinsel ya da bedensel güç. Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, sürekli çalışma, gayret, ceht.

Çaba ile ilgili örnek cümleler:

  • Denemeden güzel not almak için çabaladı
  • Çaba göstermeden birşey yapamayız
  • O kadar çaba harcadı ama olmadı
  • Denemeleri için gecesini gündüzüne ekleyerek , çaba sarfeterek çalıştı
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Çaba Eş Anlamlısı – Çaba Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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