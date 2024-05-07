Çabuk Eş Anlamlısı Nedir? Çabuk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe'de yer alan sayısız kelimenin, anlamca ve tür bakımından karşılığı olan eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Okullarda, öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilen bu kelimeler okul, lise, üniversite ve daha pek çok sınavda soru olarak karşılarına çıkabilmekte. Günlük yaşamda ise kendimizi ifade etmemize yarayan kelimelerin konuşma ve yazma dillerinde kullanımında sözcük tekrarlarına düşmememiz ve anlatıma farklılık katmak açısından hayat kurtaran önemli rol oynamaktadır. Okuduğu gazete, dergi, haber, makale ve daha pek çok yazılı kaynakta Çabuk kelimesine denk gelenler Çabuk Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek Çabuk Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna yanıt arıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilerle Çabuk Eş Anlamlısı Nedir? sorusu cevapları ve örnekli açıklamaları şöyle;

ÇABUK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Çabuk kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan eş anlamlı sözcükleri;

Hızlı

Müstacel

Çevik

İvedi

Süratli

Seri

Tez

Atik

olarak açıklanmaktadır.

Türk dilinde kurulan anlamlı ve kurallı bir cümlede bulunan çabuk kelimesinin yerine yukarıda yer alan sözcüklerin koyulması durumunda, cümlede anlam ve tür bakımında hiçbir farklılık oluşmayacaktır.

ÇABUK NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan sıfat, zarf, ünlem türlerindeki Farsça kökenli çabuk kelimesinin anlamları şu şekilde

SIFAT

Anlam 1: Çabuk kelimesinin sıfat türündeki anlamı yavaş sözcüğünün karşıt anlamlısı, süratli, atik anlamlarına gelmektedir.

ZARF

Anlam 2: Beklenen ve alışılagelmiş olandan çok daha az zamanda hızlıca anlamını taşımaktadır.

Buna örnek olarak Etem İzzet Benice'nin eserinde yer alan

"Kanı kanıma sıcak gelmeseydi bu kadar çabuk tanışır ve açılabilir miydik?"

ifadesi örnek olarak gösterilebilir.

ÜNLEM