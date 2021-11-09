Çabuk Zıt Anlamlısı Nedir? Çabuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Çabuk kelimesinin bir zıt anlamı mevcuttur. Çabuk kelimesi nasıl hızı ifade ediyorsa zıt anlamı da tersini ifade etmektedir. Yani yavaş kelimesi çağrıştırmaktadır. Bu durumdaki kelimeler ise çabuk kelimesinin zıttı olarak tanımlanmaktadırlar. Çabuk kelimesi, günlük yaşamımız içinde sıklıkla kullandığımız için zıt anlamını bilmekte fayda vardır.

ÇABUK KELİMESİNİN ANLAMI

Çabuk kelimesi bir belirteçtir. Her zamankinden daha kısa bir süre içinde yapılan bir işi tanımlar. Mesela; "İş çabuk bitti" şeklinde örnek verebiliriz. Çabuk kelimesi anlaşıldığı üzere "hızlı" anlamına gelir. "En çabuk giden araç, uçak mıdır?" Şeklinde örnek verebiliriz. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü olarak da karşınıza çıkabilir.

ÇABUK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Çabuk kelimesinin zıt anlamlısı yavaştır. Bir işin oldukça ağır işlemesi anlamına gelmektedir. Çabuk kelimesinin bir diğer zıt anlamlısı da ahestedir. Yavaş ve aheste kelimeleri çabuk kelimesinin tam tersidir.

Örnek bir cümle verelim: