Caca Bey Kimdir? Caca Bey Eserleri, Çalışmaları ve Astronomi Alanında Yaptığı Çalışmalar

Caca Bey'in eserleri incelenmeden önce Orta çağ Türk toplumları ve coğrafyası araştırılmalıdır. Caca Bey, İslam ve Türk tarihine adını yazdırmış bir araştırmacıdır. Öyle ki zamanında kendi adına yaptırmış olduğu medrese sayesinde de ismi hala anılır. Peki, Caca Bey'in astronomi alanında yaptığı çalışmalar nelerdir? Caca Bey'in çalışmalarını ve hayatını detaylı bir biçimde içeriğimizde ele aldık.

Caca Bey Kimdir?

Caca Bey Kimdir? Konusunda araştırmalar Türk tarihi çalışan akademisyenler tarafından daha önce detaylı bir şekilde araştırılmış ve cevabı belgelerin ışığında hareket edilerek verilmiştir. Caca Bey Türk tarihinin en entelektüel kişilerinden biri olmanın yanı sıra, aynı zamanda Türkçe'ye olan hassasiyeti ile Türk tarihi ve Türk diline büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Anadolu Coğrafyasından çıkmış olan büyük isimlerden bir tanesi olan Caca Bey, Çorum'da dünyaya gelmiştir. 1240 senesinde doğup 1301 senesinde vefat ettiği bilinen Caca Bey (tam adıyla Nurettin Cibril Bin Caca Bey) daha çok küçük yaştan büyüklerinin ve dönemin önde gelen isimlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Caca Bey'in hayatı, çok erken yaşlarda anlatılmaya değer bir hikâye haline gelmiştir. Genç yaşlarından itibaren başarılı olmaya başlayan Caca Bey, çok kısa sürede büyüklerin etrafında yer almaya başlayarak isminden söz ettirmeye çok küçük yaşlarda başlamıştır. Kendisine dönemin en büyük bilginlerinden biri olan Mevlâna bir mektup yazarak onu övmüştür. Daha sonra kendisiyle bir araya geldiği bütün meclislerde de kendisini övmeyi ihmal etmemiştir.

Caca Bey, hem yönetim işlerinde Türkçe konuşarak hem de yazışmalarda Türkçe kullanarak kendi diline verdiği önemi her fırsatta göstermiştir. Aynı zamanda Caca Bey, kendi kurdurmuş olduğu Caca Bey medresesinde de Türkçe eğitim verilmesini sağlamıştır.

Caca Bey, 1301 senesinde Bizanslılar karşısında savaşırken şehit olmuştur. Kırşehir'e getirilen cenazesi yaptırmış olduğu medresenin hemen yanında bulunan türbeye defnedilmiştir.

Caca Bey Ne Yapmıştır?

Caca Bey, Anadolu'da, Kırşehir'de kendi adını taşıyan bir medrese kurdurmuş ve burada pek çok alimin yetişmesine ön ayak olmuştur. Kendisi astronomi bilimiyle son derece ilgilenen biri olarak buradaki medreseyi de bir astronomi yüksek okulu haline getirmiştir.

Aynı zamanda bu medrese bir rasathane olarak da kullanılmıştır. Sonraları camiye çevrilen yapı son derece önemli olup, hala ziyaret edilmektedir.

Caca Bey Neyi İcat Etti?

Caca Bey'in astronomi alanında yaptığı çalışmalar son derece önemli ve özeldir. Yaptırdığı Caca Bey Medresesinde astronomi dersleri verilmesini sağlamış, buranın bir bilim yuvası olması için uğraşmış, tüm bunları yaparken kendi çalışmalarını da ihmal etmemiştir.

Caca Bey bu medreseyi aynı zamanda bir rasathane olarak tasarlamış ve kullanılmasını sağlamıştır. Bu da Anadolu'da ve Dünyada bilimin ilerlemesine yapılmış olan önemli katkılardan bir tanesidir.

Astronomi ve astronot kelimesini bugünkü şekliyle kullanmayı önermiş olması da onun ne kadar ileri görüşlü ve yenilikçi olduğunu da ispatlar niteliktedir. Aynı zamanda Caca Bey'in yaptırmış olduğu bu astronomi yani gök bilimi okulu, dünya üzerindeki bilinen ilk astronomi okuludur.

Caca Bey Eserleri

Caca Bey dendiği zaman akla ilk gelen tabii ki de içeriğin başlangıcında da sıkça adından söz edilen Caca Bey Medresesi'dir. Caca Bey, yaşamı boyunca hem bir asker hem de bir bilim adamı olduğu için, direkt olarak bir kitap yazmış değildir. Fakat yaptığı binalar ve yetişmesini sağladığı bilim insanları, hem onun adını tarihe kazımış hem de bilim adına çok büyük hizmetler vermişlerdir.

Caca Bey, Medrese inşa ettirmenin yanında Eskişehir'de de bir cami ile han yaptırmıştır. Aynı zamanda kendisi ömrü bayınca 17 cami ve zaviyeyi de onarmıştır.

Onun yaptırdığı medreseye her dönem "devrin fakültesi" adıyla yaklaşılmıştır. Burada Türkçe dersler verilmesini sağlayarak o dönemde Türkçe'nin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Burada elbette Arapça ve Acem dili ile de dersler verilirdi fakat ağırlık Türkçedeydi. Aynı zamanda yaptırdığı medresede İslam hukuku ve felsefe öğretiminin yapılmasını da o sağlamıştır.