Cacabey Medresesi Nerede? Cacabey Medresesi Hangi Döneme Ait, Özellikleri ve Kuruluş Amacı Nedir? e1

Cacabey Medresesi'nin özellikleri sanat tarihçileri tarafından yıllar boyunca araştırılmıştır. Özellikle esere yakın olan bölgedeki üniversitede çalışan akademisyenler buranın üzerinde hala çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde bulunan pek çok değerli tarihi eserden bir tanesi olan Cacabey Medresesi nerede sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Cacabey Medresesi hangi döneme ait ve kuruluş amacı nedir? İşte, yanıtlar...

Cacabey Medresesi Nerede?

Cacabey Medresesi son derece güzel ve detaylı bir yapıdır. Burada vakti zamanında çok fazla etkinlik düzenlendiği için bilinirliği yüksek olan da bir medresedir. Peki ya Cacabey Medresesi hangi döneme ait? Ülkemizde tarihin ve kültürel değerlerin önem görmesi, benimsenmesi ve araştırması son derece olumlu bir durum. Cacabey Medresesi'nin özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler de bu meraklı gruptan meydana geliyor.

Cacabey Medresesi, günümüzde Türkiye'nin Kırşehir kentinde bulunur. Türkiye Selçukluları döneminde yapılmış olan bu yapı hem Kırşehir'i ziyaret edenlerin yoğun olarak gittiği bir uğrak noktası, hem de tarihin açıkça çizilmiş olan bir resmidir.

Tarihe tanıklık etmek, dokunabilmek, dünya gözüyle yüzlerce yıl önce inşa edilmiş yapıları görebilmek büyük bir ayrıcalık. Cacabey Medresesi'ni gezip görmek isteyen kişilerin Kırşehir'e giderken Türkiye Selçukluları ve Medreseler üzerinde temel seviyede yazılar okuması tavsiye olunmaktadır.

Cacabey Medresesi Kime Ait?

Cacabey Medresesi genel anlamda bir bey ya da kişiye ait değildir. Direkt olarak Türkiye Selçuklu Devleti'nin malıdır. Cacabey Medresesi yapıldığında dönemin en görkemli ve göz alıcı yapılarından olduğu için bu bölgede Türkiye Selçukluları için büyük bir prestij aracı olmuş, yıllarca hizmet vermiş olan medrese buradan aydın ve okur yazar kişilerin çıkmasını sağlamıştır.

Cacabey Medresesi Özellikleri ve Önemi

En baştta medrese olarak inşa edilmiş olan Cacabey Medresesi, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. Burada birkaç defa onarılmış ve minaresinde bulunan mavi çiniler dolayısıyla halk tarafından "cıncıklı" camii adını almıştır.

Kesme taştan yapılan medresenin kare planlı olduğu göze çarpan ilk detaylardan. Aynı zamanda iki eyvanlı olan kapalı biçimdeki avlular sayesinde avlulu medrese sınıfına giren Cacabey Medresesi inşa edilip kullanıldığı dönemde astronomi üzerine bir yüksek okul olarak kullanılmıştır.

Cacabey Medresesi Mimarı

Cacabey Medresesi süs unsurları ile, kitabeleri ile ve daha pek çok önemli özelliği ile hem araştırılan hem de merak edilen bir yerdir. Hal böyle olunca bu güzel yapının mimarı da merak ediliyor. Cacabey Medresesi'nden sorumlu olan direkt bir mimar ismi ön plana çıkmasa bile, medresenin Türkiye Selçukluları döneminde Kılıçaslan oğlu Keyhüsrev'in saltanat döneminde yaptırıldığı bilinmektedir. Buranın yapım emrini veren kişi, bizzat Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey'dir. Medrese'nin yapılış tarihi 1271-1272 seneleri olarak bilinir.