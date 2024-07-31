Çağ Üniversitesi’nden gururlandıran başarı

Akdeniz Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan Mersin'deki Çağ Üniversitesi işletmecilik programları, dünyanın üç büyük akreditasyon kuruluşundan biri olan IACBE tarafından akredite edildi. Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz İşletmecilik Programları, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan, IACBE (International Accreditation Council for Business Education) akreditadyon kuruluşu tarafından akredite edildi. Bir yılı aşkın üyelik ve iki yılı aşkın adaylık sürecinden sonra Çağ Üniversitesi İşletmecilik Programları, işletmecilik alanında dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından biri olan IACBE tarafından akredite edildi. Bu da verdiğimiz global ölçekli eğitimin kalitesini gösteriyor. Bizim için büyük bir gurur" dedi.