Çağatay Hanlığı Tarihi – Çağatay Hanlığı Nerede ve Ne Zaman Kuruldu, Kurucusu ve Hükümdarları Kim?

Çağatay Hanlığı Moğol İmparatorluğu'nun devamı niteliğinde bir devlet olup sadece Cengiz Han tarafından oğullarına bölünmüştür. Çağatay Han'ın devletinin serüveni de buradan gelmektedir. Çağatay Hanlığının tarihi, Çağatay Hanlığının nerede ve ne zaman kurulduğu, kurucusunun ve hükümdarlarının kimler olduğu hakkındaki bilgileri sizler için derledik. İşte, detaylar...

Çağatay Hanlığı Nerede Kuruldu?

Çağatay Hanlığı; Batı ve Doğu Türkistan ile Maveraünnehir arası topraklarda Çağatay Han tarafından kurulmuş devlettir. Cengiz Han'ın oğlu olan Çağatay Han babasının kanunlarını da en iyi bilen oğluydu. Cengizhan ölmeden önce oğulları arasında ülke topraklarını paylaştırmış ve Batı ve Doğu Türkistan ile Maveraünnehir arası topraklar Çağatay Han'a verildi. 1227 yılında kurulan bu devlet 1370 yılına kadar devam etti. Ancak Çağatay Han'ın ölümünün ardından (1241), Çağatay Hanlığı merkez Moğol İmparatorluğu ile ikili mücadeleye girmiştir. İslamiyeti ilk kabul eden Çağatay lideri ise 1266'da Mübarekşah olmuştur. Çağatay Hanlığının en parlak dönemi Kebek Han yönetiminde yaşanmıştır. Devlet 1370 yılında yıkılmıştır.

Çağatay Hanlığı Hükümdarları

143 yıllık Çağatay Hanlığı tarihinde birçok hükümdar tahta çıkmıştır. Bu hükümdarlar kimi zaman devlete parlak dönemler yaşatırken kimi zaman devlete zarar vermiş, hatta köklü değişikliklere giderek din değişimi bile yaşamışlardır. Peki bu devletin aktif olduğu tarih boyunca kimler hükümdarı olmuştur? Çağatay Hanlığı boyunca devletin başında görev almış hükümdarlar şunlardır: