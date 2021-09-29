Çağdaş Eş Anlamlısı Nedir? Çağdaş Kelimesinin Eş Anlamlısı

Çağdaş kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olup çağ sözcüğünün sonunda "–daş" eki getirilerek türetilmiştir. "-daş" eki isim kök ve gövdelerinden ortaklık, aynılık anlamı taşıması için isimlerin sonuna getirilen isim türetme ekidir. Çağdaş kelimesi de bu ek ile türetilerek dilimize katılmış isimlerden birisidir. Çağdaş eş anlamlısı nedir? İşte çağdaş kelimesinin eş anlamlısı…

ÇAĞDAŞ EŞ ANLAMLISI

Çağdaş kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre pek çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Çağdaşın eş anlamlısı asri, modern, çağcıl, uygar ve muasırdır. Günlük hayatımızda çağdaş kelimesi yerine en çok kullandığımız sözcükler arasında ise muasır kelimesi bulunmaktadır. Muasır sözcüğü Arapçanın "şr" kökünden gelmektedir ve muaşir sözcüğünden alıntılanmıştır. Muaşir kelimesi "senkronik, aynı zamanda yaşayan" anlamına gelmektedir. Muasır kelimesinin geçtiği tarihteki en eski kaynak 1680 yılında yazılmış Meninski'ye ait Thesaurus'tur. François de Mesgnien Meninski 17. Yüzyılda yaşamış bir Fransız dil bilimcidir ve özellikle Osmanlı Türkçesi'nin söz varlığı ve dilbilgisini kapsayan sözlüğü ile anılmaktadır. Eserleri, Avrupa şarkiyatçılığına göre Osmanlı İmparatorluğu'na odaklanmış en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.

ÇAĞDAŞ NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ÇAĞDAŞ TANIMI

Çağdaş sözcüğünün Türk Dil Kurumunca iki adet anlamı vardır. Çağdaş sıfatı birincil olarak aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri anlamına gelmektedir. Bu sıfatın ikincil anlamı ise bizim günlük hayatta daha çok kullandığımız anlamıdır. Çağdaş sözcüğünün ikincil anlamı bulunan çağın anlayışına uygun olan, uygarca, çağcıl, modern anlamına gelmektedir.

Çağdaş kelimesinin çağ isminden türetildiğini açıklamıştık. Yapılan araştırmalara göre çağ kelimesi günümüzdeki anlamında ilk olarak Kaşgarî'nin Divan-i Lugati't-Türk'te kullanılmıştır. Evliya Çelebi'ye göre ise çağ sözcüğü 17. Yüzyılda İran Türkçesine özgü bir sözcük olduğunu ifade etmiştir. Çağdaş kelimesi ise yeni Türkçede türetilen kelimelerden biridir.