Çağrı Bey Kimdir? Çağrı Bey’in Hayatı, Ölümü, Oğulları ve Katıldığı Savaşlar

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Çağrı Bey Kimdir?

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'in kardeşidir. 990 yılında doğmuştur. Dedesi Selçuk Bey'in vefatından sonra ülkenin idaresi Selçuk Bey'in oğulları arasında paylaştırılmıştır. Bu idarede devletin önemli bir kısmının idaresi, Selçuk Bey'in oğlu Mikail Bey'e verilmiştir. Mikail Bey'in vefatından sonra da ülkenin idaresi, Tuğrul ve Bağrı Beylere kalmıştır.

Çağrı Bey Katıldığı Savaşlar

Çağrı Bey 1016 senesinde Bizans üzerine sefere çıkmıştır. Bu sefer esnasında Horasan bölgesindeki Türkmenleri etrafında toplamıştır. Buradaki birliği sağladıktan sonra Irak-ı Acem bölgesine geçmiştir.

O dönem Bizans'a bağlı olan Ani Krallığı ve Vaspurakan ile Azerbaycan bölgesinde savaştı. 1016-1022 arasında Gürcü ve Ermeni Krallıkları ile mücadele eden Çağrı Bey, birçok başarıya da imza atmıştır. Buradaki başarılardan sonra Çağrı Bey, amcası ile birlikte Türkmenlerin lideri kabul edilmiştir.

Nişabur bölgesinde kazanılan büyük zaferlerden sonra Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk sultanı ilan edilmiştir. Bu dönemden sonra da Çağrı Bey, Tuğrul Bey ile büyük seferlere çıkarak önemli başarılar elde etmişlerdir.

Çağrı Bey'in Oğulları ve Ölümü

Çağrı Bey, hayatta olduğu dönemde kardeşi Tuğrul Bey'in her zaman yanında olmuştur. Tuğrul Bey'e isyan eden üvey kardeşi İbrahim Yınal'a karşı kendi oğulları olan Alparslan ve Kavurt'u göndererek isyanın bastırılmasını sağlamıştır.

1060 yılında rahatsızlanan Çağrı Bey, aynı yıl 70 yaşında iken vefat etmiştir. Serahs şehrinde vefat eden Çağrı Bey yine bu şehre defnedilmiştir. Tuğrul Bey'den sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçen ve Türk tarihinde önemli bir misyon üstlenen Alparslan, Çağrı Bey'in oğludur. Çağrı Bey'in toplam 6 oğlu vardır. Bunlar Alparslan, Yakuti, Kavurt, Behramşah, Osman ve Süleyman'dır. Çağrı Bey'in oğullarının tamamı, ülkenin farklı noktalarında ülkeye ve İslamiyet'e hizmet etmişlerdir. Çağrı Bey'in oğullarının haricinde 4 tane de kızı vardır. Türk tarihi ve devletin geleceğinde önemli bir yere sahip olan Çağrı Bey hakkında birçok tarih araştırması yapılmıştır.