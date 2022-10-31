Çağrı Bey Nasıl Öldü? Çağrı Bey Neden ve Ne Zaman Vefat Etti, Kim Öldürdü, Mezarı Nerede?

Çağrı Bey daha çok Gaznelilere karşı kazandığı zaferle bilinen ve tanınan güçlü bir Selçuklu yöneticisidir. Tarihi kaynaklarda Çağrı Bey hakkında adil, faziletli, dindar ve merhametli biri olarak bahsedilmektedir. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ekranlarında yayınlandığı sırada izleyiciler ve meraklıları tarafından tarihi yansıtması açısından takip ediliyordu. Dizide de yer verilen Selçuklu Hükümdarı Çağrı Beyin ölümü, izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Çağrı Bey nasıl öldü? İşte Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in ölümü ve hayatı.

ÇAĞRI BEY KİMDİR?

Oğuz boylarının Horosan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında dünyaya gelen Çağrı Bey Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır. Hayatında birçok başarıya imza atan Çağrı Bey Dandanakan savaşında Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey 989 – 1060 yılları arasında yaşamıştır.

ÇAĞRI BEY NASIL ÖLDÜ?

Çağrı Bey, 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etmiştir.

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hemedan'da kuşatan İbrâhim Yinal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti. Çok geçmeden bu kuvvetler Rey yöresinde tutuştukları bir savaşta İbrâhim Yinal'ı bozguna uğrattılar; esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul'a teslim edildiler. Çağrı Bey ise aynı yıl Serahs'ta vefat etti. Kaynaklarda vefatının 452 (1060) yılında olduğu da kaydedilmiştir. Naaşı daha sonra sultan olan oğlu Alparslan tarafından Merv'de inşa edilen türbesine nakledildi. Çağrı Bey'in Alparslan, Kavurd, Yâkūtî, Süleyman, İlyas, Arslan Argun adlarında altı oğlu ve dört kızı vardı. Kızlarından Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh'ın karısı Hatice Arslan ile Safiyye Hatun'un adları bilinmektedir. Kaynaklar Çağrı Bey'den âdil, faziletli, dindar ve merhametli bir kişi olarak söz ederler. Çağrı Bey cesur ve kabiliyetli bir kumandan, küçük kardeşi Tuğrul Bey'in devlet reisliğine rıza gösterecek kadar fedakâr ve mütevazi bir insandı.

ÇAĞRI BEY NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Çağrı Bey 1060 yılında vefat etmiştir. Vefatının nedeni ise hastalık olarak kayıtlara geçmiştir. İpek Yolu üzerinde bulunan Serahs isimli bir vahada vefat ettiği söyleniyor.

ÇAĞRI BEY'İN MEZARI (TÜRBESİ) NEREDE?

Çağrı Bey mezarı Merv'de Cuma Camiisindedir. Merv ise Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergâhı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehridir.