Cahil Eş Anlamlısı Nedir? Cahil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Cahil kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, cahil sözcüğünün en az üç adet eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizlikleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Cahil Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Bilgisiz ( Türkçe bir kelimedir)

Deneyimsiz ( Türkçe bir kelimedir)

Bu sözcükler cahil kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Cahil Kelimesinin Anlamı

Belli bir konuda yahut genel olarak kültürsüz kalmış, yetersiz kalan kişi.

Cahil Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Günümüzde hala kız evlat erkek evlat ayrımı yapan cahiller var ne yazık ki.

Cahille sohbeti kesmediğin sürece daha çok başın ağrır.

Cahil Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı