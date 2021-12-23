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Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:53 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:53

Cahil Eş Anlamlısı Nedir? Cahil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Cahil Eş Anlamlısı Nedir? Cahil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Cahil kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Belli bir konuda ya da genel olarak yetersiz olan, kendini yetiştirmemiş kimse için kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin bilinen en az iki eş anlamlısı kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen cahil kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cahil kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, cahil sözcüğünün en az üç adet eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizlikleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Cahil Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Bilgisiz ( Türkçe bir kelimedir)
  • Deneyimsiz ( Türkçe bir kelimedir)

Bu sözcükler cahil kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Cahil Kelimesinin Anlamı

Belli bir konuda yahut genel olarak kültürsüz kalmış, yetersiz kalan kişi.

Cahil Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Günümüzde hala kız evlat erkek evlat ayrımı yapan cahiller var ne yazık ki.
  • Cahille sohbeti kesmediğin sürece daha çok başın ağrır.

Cahil Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Okul okuyamadım ama bilgisiz kalmamak için sürekli kitap okuyorum.
  • Küçücük yaşta çalışmak zorunda kaldığı için eğitimi yarıda kalmış bilgisiz birisi.
  • Deneyimsiz elemanlar işe alınıp yetiştirilecek ki işi pratikle öğrensinler.
  • Araba kullanma konusunda çok deneyimsizim özel ders almalıyım.

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Cahil Eş Anlamlısı Nedir? Cahil Kelimesinin Eş Anlamlısı
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