Cahil Zıt Anlamlısı Nedir? Cahil Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cahil kelimesinin cümle içerisindeki görevlerine baktığımızda karşımıza sıfat çıkmaktadır. Bunun haricinde cahil kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda, çok geniş olmayan dar kapsamlı bir kelime çıkmaktadır. Ayrıca cahil kelimesinin bazı halk ağzından kullanımları da Türkçede kullanılmaktadır.

CAHİL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Cahil kelimesinin belirttiği anlamları incelediğimizde, genel olarak eğitim ve öğrenim görmemiş kişiler tabiri kullanılmaktadır. Fakat bunun haricinde cahil kelimesi günümüzdeki bazı kullanımlarıyla nedeniyle halk ağzından kullanımları da oluşmuştur. Diğer anlamları ise gerçek anlam belirtmektedir. Bunun haricinde cahil kelimesi yabancı kökenli bir kelime olduğu için pek çok kelimeyle de etkileşim halindedir. Bu bilgiler ışığında cahil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Eğitim ve öğrenim görmemiş (kimse).

Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan (kimse).

Genç ve toy, deneyimsiz (kimse).(halk ağzından)

CAHİL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Cahil kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Cahil kelimesi çok anlam ifade etmese de yabancı kökenli bir kelime olduğu için anlam ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Bu kelime için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Bunun nedeni ise cahil kelimesinin zıt anlamlısını günümüzde sık bir şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre cahil kelimesinin zıt anlamlıları 'bilge, alim, bilgili, okumuş, ehil' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Cahillikle baş etmek için eğitime yatırım yapılması gerekir.

Kendisi bilge biri olduğu için herkes ona saygı gösteriyor.

CAHİL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Arapça kökenli olan cahil sözcüğü pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu nedenle birçok kelimeyle benzerlik gösterebilmektedir. Buna göre cahil kelimesine benzer kelimeler aşağıdaki gibidir: