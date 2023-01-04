Cahit Arf Kimdir? Cahit Arf Hayatı, Çalışmaları ve Buluşları Neler, Hangi Alanda Çalışma Yapmıştır?

Cahit Arf kimdir, sorusu bizi Cahit Arf'ın hayatı ve buluşları konusunda bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Türk banknotlarının arka yüzlerinde Türk bilim insanları ve sanatçıları yer almaktadır. Bunlardan birisi de Cahit Arf'tır. Türk matematikçi ve bilim insanı olan Cahit Arf, aynı zamanda eski TUBİTAK bilim kurulu başkanı ve ileri düzeyde halkalar ve geometri üzerine araştırmalar yapmış Türk bilim insanıdır. Bu nedenle 10 TL'nin üzerinde neden Cahit Arf var, dediğimizde Cahit Arf'ın eserleri ve Cahit Arf'ın hayatı bize bu noktada bilgi sağlayacaktır.

Cahit Arf Kimdir?

Cahit Arf, 1910 – 1997 yıllarında yaşamış dünyaca ünlü Türk matematikçidir. 1910 yılında Selanik'te doğan Cahit Arf, ilkokulu o zamanlar sultani adı verilen liselerin ilk kademesinde okumuş, beşinci sınıfta genç bir öğretmen sayesinde matematikle ilgilenmeye başlamıştır.

İlkokul ve liseden sonra, yükseköğrenimini Fransa'da Ecole Normale Superieure'de, 1932′de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapmış, sonra da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmıştır. Doktora eğitimi için Almanya'ya giderek, 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı.

Cahit Arf'ın Hayatı

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükselip burada 1962 yılına eğitim verdi. Sonra da Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başlamış, aynı süre zarfı içinde 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı olmuştur.

Bunların yanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulunmuş, Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başlamıştır. 1980'de emekliye ayrıldıktan sonra, TÜBİTAK'ın geliştirmeye çalışmış ve TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev yapmıştır. Bunun yanında 1983-1989 yıllarında Türk Matematik Derneği başkanlığını yapmıştır. Ülkemizde matematiğin simgesi haline gelen Ord. Prof. Dr. Cahit Arf, 26 Aralık 1997'de ağır bir kalp hastalığı nedeniyle vefat etmiştir.

Cahit Arf'ın Buluşları Ve Çalışmaları

Arf, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla "Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Kapanışları" gibi terimleri bularak, matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bunların yanında, Alman matematikçi Helmut Hesse'yle Hesse-Arf kuramını geliştirmiştir.

Yaptığı çalışmalar sonucunda, İnönü Armağanı (1943) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü (1974) kazanmıştır. 1990′da 3-7 Eylül tarihlerinde Silivri'de, onuruna cebir ve sayılar teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve geometri üzerine ilk konferanslar da 1984′te İstanbul'da yapılmış ve Arf, matematikte geometri kavramı üzerine önemli bir makale sunmuştur.