Cahit Irgat Kimdir? Cahit Irgat Şiirleri, Eserleri, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Cahit Irgat kimdir sorusu birçok araştırmacının çalışma yaptığı bir incelemedir. Cahit Irgat şiirleri ise günümüz edebiyat akımına ışık tutar. Cahit Irgat hayatı, yazarlık, sinema ve tiyatro ile bütünleşmiştir. Cahit Irgat eserleri ve kitapları kaydadeğer edebi niteliğe sahiptir. Cahit Irgat hangi edebi akım sorusu da merak edilebilir. Cahit Irgat neyin temsilcisi toplumcu mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cahit Irgat Kimdir?

Cahit Irgat 21 Mart 1916 günü Kırklareli iline bağlı Lüleburgaz ilçesinde doğmuştur. Söz konusu şahsın tam adı Saffet Cahit Ilgat'tır. Edirne Öğretmen Okulu'nda eğitim alan Irgat okulu yarıda bırakarak oyunculuğa başlamıştır. Çok sayıda tiyatroda oyunculuk yapan Cahit Irgat, 1932 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na girmiş ve 1936 yılında yine mezun olmadan bu okulu da bırakmıştır. Bu dönemden sonra belli bir süre Paris'te yaşamıştır.

Cahit Irgat'ın şiir alanında ortaya çıkan eserleri 1935 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 1935-1940 yılları arasında Cahit Saffet ismini kullanarak romantik şiirler yazdığı görülür. Daha çok garip akımına yakın bir edebi kişilik sergileyen yazar, 1940 kuşağının da toplumcu şairleri arasındadır. 1950 yılında "Bırakılan Çocuk" isimli çocuk filmini de yöneten yazar, bu dönemde "Geri Dönemezsin" adında bir de roman yazmıştır.

Cahit Irgat 1940 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu, 1951 yılında "Küçük Sahne", 1957 yılında Devlet Tiyatrosu'na girmiştir. Sonraki dönemde ise Oda Tiyatrsunu kurmuştur. 1962 yılına gelindiğinde de Haldun Dormen tarafından kurulan "Dormen Tiyatrosu"na geçmiştir. Cahit Irgat 1939 yılında sinema alanına girmiştir. Yaşamı boyunca birçok sinema filminde rol almış, filmlerin yönetmenliğini yapmıştır.

Cahit Irgat'ın kariyerinde tiyatro ve sinemanın önemi kadar edebiyat ve şiirin de önemi de vardır. Hayatı boyunca yazdığı şiir ve ederleri Yeditepe ve Dost dergilerinde yayına alınmıştır. Kendisi gibi yazar olan Mina Urgan ile evli olan Cahit Irgat'ın bu evlilikten 2 çocuğu vardır. Cahit Irgat 5 Haziran 1971 senesinde İstanbul'da iken vefat etmiştir.

Cahit Irgat Eserleri ve Kitapları

Cahit Irgat, hayatının büyük bir kısmını tiyatro ve sinema alanındaki çalışmalara ayırmış olsa da edebiyat alanında da önemli hizmetleri olmuştur. Yazarın şiir alanında yazdığı eserler aşağıdadır.

1945 yılında yayınlanan Bu Şehrin Çocukları

1947 yılında yayınlanan Rüzgarlarım Konuşuyor

1952 yılında yayınlanan Ortalık

1969 yılında yayınlanan Irgatın Türküsü

Yazarın roman alanında da iki adet eseri vardır. Bu romanlar aşağıdadır.

1947 yılında yayınlanan Geri Dönemezsin

1971 yılında yayınlanan İnsan Kafesi

Yazarın anı kategorisinde de 1968 yılında yayınlanan "Çok Yaşasın Ölüler" isimli eseri vardır. Yukarıdaki eserlerden de anlaşılacağı üzere yazarın hayatında edebiyatın rolü çok büyüktür. Eserlerde toplumun farklı sorunlarına da dikkat çekildiği görülür. Eserler günümüz edebiyatına da ışık tutar niteliktedir.