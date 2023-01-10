Cahit Külebi Kimdir? Cahit Külebi Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Halk şiirine benzer eserler yazan Cahit Külebi kimdir diyenler olabilir. Cahit Külebi şiirleri ve eserleri, doğa ve insan sevgisini konu alır. Bundan dolayı, Cahit Külebi edebi kişiliği rahatlıkla anlaşılabilir. Şiirlerinde yaşadığı yerlerden de bahseden Cahit Külebi hayatı nasıl diyenler olabilir. Cahit Külebi hangi akım ve topluluğa dahil diye araştıranlar da vardır. Peki Cahit Külebi hangi dönemde yaşamıştır? Cahit Külebi sözleri hangileridir?

Cahit Külebi Kimdir?

Türk şair Cahit Külebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 20 Aralık 1917 yılında Tokat'a bağlı Zile'de dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokulu, doğduğu yer olan Tokat'ta bitirmiş ve liseyi okumak için Sivas'a gitmiştir. Sivas Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için İstanbul'a taşınmış ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'na girerek Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Üniversite döneminde dil öğrenmek için Fransa ve Almanya'ya gitmiş ve bir süre oralarda kalmıştır. Behçet Necatigil ile sınıf arkadaşı olan Külebi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisidir. Asıl soyadı Erencan olan şair, okulun müdürü Fuat Köprülü'nün şiiri yazmasına öfkelenmesinden korktuğu için "Külebi" mahlasını kullanmış ve daha sonra soyadı olarak tescil ettirmiştir. Mezun olduktan sonra hemen öğretmenlik yapmaya başlamıştır. İlk olarak Antalya Lisesi'nde Edebiyat öğretmeni olarak staj yapmıştır. Daha sonra ise Ankara Gazi Lisesi ile Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aynı şekilde edebiyat öğretmenliği görevinde bulunmuştur.

Şiirleri ilk olarak 1938 yılında Gençlik dergisinde yayımlanan Külebi, daha sonra Varlık dergisi için yazmıştır. Eserlerinin ün kazanması ise 1950 ve 1954 yılları arasında olmuştur. Kültür Dünyası, Türk Dili, Yaratış, İnsan ve Sokak adlı dergilerin her birinde şiirleri yayınlanmıştır. Cahit Külebi'nin ilk şiir kitabı olan "Adamın Biri" ise 1946'da basılmıştır. İkinci kitabı "Rüzgar" ise 1949'da yayınlanmıştır. Şair, şiirlerini toplumcu gerçekçi tür olarak tanımlamıştır. Ünü oldukça artan Külebi'nin eserleri, başta Fransızca ve İngilizce olmak üzere toplam 21 dile çevrilmiştir. Çeşitli edebi toplulukları farklı yönlerden eleştirmiştir. Beş Hececiler ve Milli Edebiyat şairlerinin batı ile yeterince senkronize olamadıklarını, İkinci Yeni'nin ise çizgisinden uzaklaştığını dile getirmiştir. Onun en sevdiği şairler arasında ise Ahmet Muhip Dıranas, Divan şairlerinden ise Fuzûlî, Bakî, Şeyh Galip ve Nef'î vardır.

Öğretmenlik kariyerinde adım adım yükselen Külebi, ilerleyen yıllarda İsviçre'ye Öğrenci Müfettişi ve Kültür Ataşesi olarak gitmiştir. Buradaki görevinden sonra Türkiye'ye geri dönmüş ve Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliği yapmıştır. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmiş ve Türk Dil Kurumu'nda işe girmiştir. 1983'e kadar burada çalışmış ve aynı dönem Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı görevine getirilmiştir.

Külebi, 20 Haziran 1997 yılında Ankara'da hayatını kaybetmiştir. Kabri ise Niksar'da, Erzurumlu Emrah Türbesi'nin hemen yanında yer alır.

Cahit Külebi Eserleri Nelerdir?

Yeni Şiir akımına dahil olan şair, şiirlerinde konu olarak yurt, doğa ve insan sevgisini işlemiştir. Halk edebiyatından esinlenmiş, vatan, memleket ve aşk gibi konulara da yer vermiştir. Destansı şiirler kaleme almış, köy ve köy hayatını anlatmıştır. Eserlerinde hece ve serbest ölçü kullanan şairin, oldukça yalın bir dili vardır. Toplumcu anlayışı benimsemiş, ancak eserleri "yeni romantizm" olarak adlandırılmıştır. Cahit Külebi'nin eserleri ise şu şekildedir:

Şiir

Atatürk Kurtuluş Savaşında - 1952

Yeşeren Otlar - 1954

Süt - 1965

Şiirler - 1969

Türk Mavisi - 1973

Sıkıntı ve Umut - 1977

Yangın - 1980

Bütün Şiirleri - 1982

Güz Türküleri - 1991

Bütün Şiirleri - 1997

Güzel Yurdum - 1996

Zerdali Ağacı - 1990

Rüzgâr - 1949

Kamyonlar Kavun Taşır

Biz Biliriz Bizim İşlerimizi

Herkesin Bir Derdi Var

Ekin'in Göz Yaşları

Sana Borçluyuz

Alacakaranlıkta

Çürüyen Otlar

Özgürlük

Uçak Yolculuğu

Anı

İçi Sevda Dolu Yolculuk - 1986

Düz yazı

Şiir Her Zaman - 1985

Cahit Külebi Sözleri Nelerdir?

İlk defa kıyılarından denizi seyretmişim.

Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamıştı.

Keşke bir yolu olsaydı, geçmişe iltica edip, anılarda mülteci kalmanın...

Neye yaradı başaklar gibi ilk yaz günlerine hayal kurmak.

Unuttuk, sevmesini çoktan unuttuk.

Geçmiş günler gelecekle hep savaşır mı?

Bilmez misin rüzgar estikçe çiçeklerin kokusu uçar gider.