Cahit Sıtkı Tarancı Kimdir? Cahit Sıtkı Tarancı Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Cahit Sıtkı Tarancı Kimdir?

Cahit Sıtkı Tarancı, aslen Diyarbakır'lı olup İstanbul'da yaşamış büyük bir yazardır. Henüz lise döneminde okul dergisi için yazdığı şiirlerle ün kazanmıştır. Servet-i Fünun şairlerinden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı, "sanat, sanat içindir" anlayışını benimseyenler arasındadır.

Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Varlıklı ve köklü bir ailenin çocuğu olan Tarancı, zaman içerisinde edebiyata olan katkısı ile edebiyat tarihinin en önemli yazarları arasında yerini almıştır. 46 yıl gibi kısa bir yaşam süresi olan Tarancı, zatülcenp hastalığı nedeniyle 13 Ekim 1956 tarihinde Avusturya'nın Viyana şehrinde vefat etmiştir. Vefatından sonra cenazesi Ankara'ya getirilerek defnedilmiştir.

Cahit Sıtkı Tarancı Hayatı

Cahit Sıtkı Tarancı'nın çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmı memleketi Diyarbakır'da geçmiştir. İlköğretim yıllarını Diyarbakır'da tamamlayan Tarancı, lise eğitimi için İstanbul'a gelmiştir. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan yazar bu süreçte Servet-i Fünun için yazılar yazmaya başlamıştır. Bu süreçte Ziya Osman Saba ile de tanışan Tarancı'nın edebiyata bakış açısı farklı bir boyuta ulaşmıştır.

1931-1935 yılları arasında İstanbul Yüksek Ticaret Okulu'nda eğitim gören yazarın "Ömrümde Sükut" isimli şiir kitabı da burada iken yayınlanmıştır. Eğitimini tamamlamayı müteakip Sümerbank'ta çalışmaya başlamıştır. Peyami Safa ile tanışması, şiirlerinin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasına vesile olmuştur.

Cahit Sıtkı Tarancı Eserleri

Cahit Sıtkı Tarancı, hayatı boyunca çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserler içinde öne çıkanları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

1933 yılında yayınlanan Ömrümde Sükut

1946 yılında yayınlanan Otuz Beş Yaş

1953 yılında yayınlanan Düşten Güzel

1957 yılında yayınlanan Sonrası

Yazarın eserleri yukarıdakilerle kısıtlı değildir. Yazımızda tüm eserlerine yer veremeyeceğimiz için yukarıdakileri örnek olarak listeledik. Cahit Sıtkı Tarancı denildiğinde akla gelen şiirleri başında kuşkusuz "Otuz Beş Yaş Şiiri" gelir. Söz konusu şiirin ilk 2 dizesini aşağıda bulabilirsiniz.

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.

Dante gibi ortasındayız ömrün.

Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?

Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Yukarıdaki 35 yaş şiiri, lise dönemi edebiyat kitaplarında da yer alır. Aynı zamanda şiiri besteleyen sanatçıların varlığı da dikkat çeker. Bundan sonraki süreçte de Cahit Sıtkı Tarancı'nın eserlerinin edebiyatımızda çok özel bir yerinin olacağı düşünülmektedir. Söz konusu yazarın hayatı ve eserleri edebiyat fakültelerinde de ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Yazarın edebi yönü, edebiyata ilham kaynağı olmuştur. Kendisinden etkilenen çok sayıda yazar vardır.