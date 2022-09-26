Çaka Beyliği Türk denizcilik tarihi açısından birçok kapıyı açan beylik olmuştur. Getirdiği yenilikler Türk donanma tarihine öncü olmuştur. Bu sebeple Çaka Beyliği hakkında araştırmalar denizcilik çalışmalarına da yön vermektedir. Çaka Beyliği nerede kuruldu, Çaka Beyliği Mimari eserleri, kurucusu, kuruluş ve yıkılış tarihi gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Çaka Beyliği Ne Zaman Kuruldu?

Çaka Beyliği; ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey tarafından1081 yılında İzmir'de kurulmuştur. Bizans'a karşı başarılı mücadelelere girişen Çaka Bey, girmiş olduğu mücadelelerin birinde Bizans İmparatorluğu'na esir düşmüştür. Daha sonrasında bir fırsat yakalayan Çaka Bey esir hayatından kurtularak İzmir'e gelip burada kendi adını taşıyan Çaka Beyliğini kurmuştur. Bölgesinde kısa süre içerisinde büyük bir donanma kuran Çaka Bey Rodos, Midilli ve Sakız adalarını ele geçirdi. Daha sonrasında Çaka Beyliği Peçenek Türkleri ve Türkiye Selçuklu Devletiyle ittifak yaparak İstanbul'u kuşatmak için girişimlerde bulundu. Ancak Bizans Çaka Bey'in damadı olan ve Türkiye Selçuklularının hükümdarı olan I. Kılıçarslan'ı kışkırtarak Çaka Bey'in öldürülmesini sağladı. 1092 yılında öldürülen Çaka Bey'in ardından beylik 1093 yılında dağılmış ve I. Haçlı Seferleri sırasına kadar varlığını sürdürdü.

Çaka Beyliğinin Eserleri

Çaka Beyliği 1081 yılında kurulmuş olup Türk denizcilik tarihinde birçok yeniliğe adım atmıştır. Çaka Beyliği'nin günümüze kalan bazı yenilikleri ve yaptığı ilkler şunlardır: