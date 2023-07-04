Çalıkuşu Karakterleri - Çalıkuşu Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Kamran ve Feride arasındaki aşkı anlatan Çalıkuşu romanı Reşat Nuri Güntekin'in eseridir. Çalıkuşu karakterleri, kitapseverler üzerinde yarattığı etki ve dizi severler üzerinde yaratığı etki ile oldukça dikkat çekmiştir. Çalıkuşu Romanı kişileri, ana karakterlerin haricinde birçok kişiden oluşur. Çalıkuşu kahramanları, özellikleri ve karakter analizi sırasında çoğu kişinin Anadolu gerçeklerini de gözler önüne sererek yaşadığını görürüz. Çalıkuşu romanında, ihanet, gurur ve aşka sıkça yer verilir.
Çalıkuşu Karakterleri
Çalıkuşu, yönetmen Osman Seden tarafından 1966 yılında sinemaya uyarlanmıştır. Daha sonra yine Osman Seden tarafından 1986 yılında Çalıkuşu'nun televizyon dizisini çekilmiştir. Ünlü romanı sergilenmekten vazgeçilmemesi neden ile 2005 ve 2013 yıllarında da dizi olarak tekrar karşımıza çıkmıştır.
Feride babası Musul'da görev yaptığı için orada yaşarken 6 yaşında annesini kaybederek İstanbul'da büyükannesinin yanında yaşamaya başlar. Büyük annesinin yanında yaşamaya başladıktan 5 yıl sonra yani 9 yaşındayken onu da kaybeder. Bundan sonra teyzesinin himayesinde olan ve yatılı Fransız okuluna giden Feride yıllar sonra Kamran'a âşık olduğunu anladıktan sonra nişanlanırlar. Nişanlıyken eğitimi için Avrupa'ya giden Kamran Feride'yi aldatır. Bu yüzden Ayrılırlar ve hikâye asıl tamda burada başlar.
Çalıkuşu Roman Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi
- Feride: Romanın başkahramanıdır. Ayrıca romanın ilk dört kısmının da anlatıcısıdır. Çalıkuşu olarak bilinir. Bunun nedeni ele avuca sığmayan ağalara çıkan türlü haylazlıklar yapan bir kız çocuğu olmasıdır.
- Kâmran: Feride'nin Besime teyzesinin oğludur. Genç, yakışıklı ve kibar biridir. Feride'nin âşık olduğu ve nişanlandığı adamdır. Fakat Feride'yi aldattığı için ayrılırlar. Aynı zamanda romanın sonunda Feride'nin evlendiği adamdır.
- Besime: Feride'nin teyzesi ve Kâmran'ın annesidir.
- Seyfettin: Feride'nin eniştesi ve Kâmran'ın babasıdır.
- Müjgan: Feride ve Kamuran'ın arkadaşı ve aynı zamanda diğer teyzelerinin kızıdır. Bu nedenle ikisini de iyi tanır ve birbirlerine olan duygularını herkesten iyi bilir. Kavuşmaları içi çok çaba göstermiştir.
- Ayşe: Feride'nin Tekirdağ'da yaşayan teyzesi ve Müjgan'ın annesidir.
- Münevver: Kâmran'ın Avrupa'da tanışıp herkesten gizli ilişki yaşadığı kadındır. Feride bu ilişkiyi öğrenince Kamran'ı terk eder ve Kamran bazı olaylardan sonra münevver ile evlenir. Yani aynı zamanda Kamran'ın karısıdır.
- Neriman: Feride'nin teyzesinin köşküne sürekli gelen misafirlerden biridir. Bir sene önce dul kalmış oldukça güzel ve çekici bir kadındır. Feride ile Kamran nişanlanmadan önce Kamran'ın aşk yaşadığı kadındır.
- Munise: Feride'nin Zeyniler köyündeki küçük öğrencilerinden biridir. Köydeki tüm kızların adı Zehra ve Ayşe iken adı farklı olan tek kızdır. Feride Munise'yi ilk gördüğü andan itibaren içi ısınmıştır. Munise'nin yaşadığı hayat şartlarından ötürü munise bir gece evden kaçar ve o günden sonra Feride Munise'yi evlatlık olarak alır.
- Nizamettin Bey: Feride'nin babasıdır. Bir askerdir.
- Abidin: Feride'nin erkek kardeşidir. Feride'nin İstanbul'a gitmesine karşı çıkan kişilerden biri olsa da kitabın sonunda onunla gurur duymuştur.
- Kamran Bey: Feride'nin amcasıdır ve kendisi de öğretmendir. Feride'nin İstanbul'daki öğretmenlik görevine başlamasında yardımcı olmuştur. Aynı zamanda Atatürk'ün selamını almasını sağlamıştır.
- Gülmisal Kalfa: Feride'nin annesi Güzide'nin dadısıdır. Feride ilk tayin işlemleri tamamlanıncaya kadar Gülmisal Kalfa'nın Eyüp Sultan'daki evinde kalır.
- Hacı Kalfa: Feride'nin her şeyi ile yakından ilgilenen ve ilk tayin edildiği yerde kaldığı otelin yaşlı odacısıdır.
- Hatice Hanım: Zeyniler Köyünde Feride'den önce çocukları okutmasının yanı sıra okulun temizlik işleriyle ilgilenen yaşlı bir kadındır. Eğitimsiz ve bağnaz bir karaktere sahiptir. Çocuklara çok kötü davranır.
- Doktor Hayrullah Bey: Askerî doktordur. Feride'nin Anadolu'da tanıştığı temiz kalpli doktordur. Feride'ye sahip çıkmak için kâğıt üzerinde olan bir evlilik yaparlar. Oldukça neşeli bir insandır.
- Şeyh Yusuf Efendi: Feride'nin çalıştığı yerde musiki hocalığı yapan bir bestekâr. Darülmuallimat'ta birlikte çalışırlar.
- Ali Fuat: Ali Fuat, İstanbul'dan köye tayin olan Feride'nin müdürüdür. Zeki, yetenekli ve çalışkan bir öğretmendir.
- Necip: Feride'nin öğrencilerinden biridir. Cesur, idealist ve yeteneklidir. Kadınların eğitim alması için Feride'nin yaptığı çalışmalara sıkça yardımcı olur.