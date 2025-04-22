Çalıkuşu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Çalı Kuşu Ayrı Mı Birleşik Mi Yazılır?

Türkçede birleşik kelimeler, anlam birliği oluşturarak dilin zenginliğini yansıtır. Ancak bu kelimelerin yazımı zaman zaman karıştırılabilir. Özellikle edebiyatla iç içe geçmiş, halk arasında yaygın kullanılan bazı sözcükler, yazıya aktarıldığında tereddüt oluşturabilir. "Çalıkuşu" kelimesi de nasıl yazılacağı konusunda kafa karışıklığı yaratan bir örnektir. Çalıkuşu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı birleşik mi yazılır ifadeleri sayesinden bu kafa karışıklığının önüne geçmek mümkündür.

Çalıkuşu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "çalıkuşu" kelimesi birleşik yazılır. Bu kelime, "çalı" ve "kuşu" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak anlam bakımından tek bir kuş türünü temsil ettiği ve zamanla kalıplaştığı için bitişik yazılması gerekir.

Doğru yazım: çalıkuşu

Yanlış yazım: çalı kuşu

TDK'ye Göre Ayrı Mı Birleşik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun güncel Yazım Kılavuzu'na göre, Reşat Nuri Güntekin'in romanının adı olan "Çalıkuşu" ve bir kuş türünün adı olan "çalıkuşu" kelimeleri bitişik yazılır. Özel adların ve hayvan adlarının yazımında TDK'nin belirlediği kurallara uymak, dilimizin doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.