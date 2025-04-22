Çalıkuşu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Çalı Kuşu Ayrı Mı Birleşik Mi Yazılır?
Edebiyat ve doğa, dilimizin zenginliğini yansıtan iki önemli kaynaktır. "Çalıkuşu" kelimesi, bu iki alanı birden kucaklayan özel bir örnektir. Hem Türk edebiyatının sevilen bir romanının adı, hem de doğanın sevimli bir üyesi olan küçük bir kuş türü. Çalıkuşu nasıl yazılır, TDK’ye göre ayrı mı birleşik mi yazılır sorularına göre hareket etmek metinlerin güvenilirliğini ve anlatım kalitesini artırırken; yazım kurallarına özen göstermek, dili etkin kullanmanın da bir göstergesidir.
Türkçede birleşik kelimeler, anlam birliği oluşturarak dilin zenginliğini yansıtır. Ancak bu kelimelerin yazımı zaman zaman karıştırılabilir. Özellikle edebiyatla iç içe geçmiş, halk arasında yaygın kullanılan bazı sözcükler, yazıya aktarıldığında tereddüt oluşturabilir. "Çalıkuşu" kelimesi de nasıl yazılacağı konusunda kafa karışıklığı yaratan bir örnektir. Çalıkuşu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı birleşik mi yazılır ifadeleri sayesinden bu kafa karışıklığının önüne geçmek mümkündür.
Çalıkuşu Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "çalıkuşu" kelimesi birleşik yazılır. Bu kelime, "çalı" ve "kuşu" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak anlam bakımından tek bir kuş türünü temsil ettiği ve zamanla kalıplaştığı için bitişik yazılması gerekir.
Doğru yazım: çalıkuşu
Yanlış yazım: çalı kuşu
TDK'ye Göre Ayrı Mı Birleşik Mi Yazılır?
Türk Dil Kurumu'nun güncel Yazım Kılavuzu'na göre, Reşat Nuri Güntekin'in romanının adı olan "Çalıkuşu" ve bir kuş türünün adı olan "çalıkuşu" kelimeleri bitişik yazılır. Özel adların ve hayvan adlarının yazımında TDK'nin belirlediği kurallara uymak, dilimizin doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.