Çalıkuşu Romanının Olay Örgüsü - Çalıkuşu Roman İncelemesi, Özeti ve Ana Fikri

Çalıkuşu, Türk Klasikleri denildiğinde akla gelen romanların başında gelir. Günümüzde de kitap okumayı sevenlerin kütüphanesinde yer alan başlıca eserdir. Çalıkuşu romanının olay örgüsü incelendiğinde romanın çok güzel mesajlar verdiğini görebilirsiniz. Çalıkuşu romanı olay örgüsü, öğretmen Feride'nin başından geçenlerden oluşmaktadır. Çalıkuşu romanının yapı unsurları ve roman incelemesi yazımızın devamında.

Çalıkuşu Romanının Olay Örgüsü

Çalıkuşu romanında öğretmen Feride'nin duygusal hikâyesi anlatılmaktadır. Küçük yaşta iken anne-babasını kaybeden Feride, teyzesinin de destek olması ile Fransız okulunda yatılı olarak okumaya başlar. Kendisine çalıkuşu denmesinin nedeni çok hareketli olması ve sıklıkla ağaç tepelerine çıkmasından kaynaklıdır. Yıl içinde okulda kalan Feride, yaz tatillerini ise teyzesinin köşkünde geçirir. Bu yaz dönemlerinde Feride ile teyzesinin oğlu Kamran arasında büyük bir aşk başlar. Romanın ilerleyen bölümlerinde ise bu ikili nişanlanacaktır.

Nişanlılık sürecinde Kamran İsviçre'ye gider ve burada başka birisi ile evlenir. Bunun üzerine Feride de Anadolu'da öğretmenlik yapmaya karar verir. Burada bulunduğu süre içerisinde Feride'nin güzelliği başına bela olur. Neredeyse konuştuğu her erkekle adı çıkmaktadır. Belli bir süre sonra kendisinden yaşça büyük olan Hayrullah Bey ile adı çıkar ve kendisi ile kâğıt üzerinde bir evlilik yapar.

Çalıkuşu Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Öğretmen Feride'nin Hayrullah Bey ile olan ilişkisi, baba-kız ilişkisinden öteye geçmez. Bu sayede çevredeki dedikoduları da dindirmiş olurlar. Belli bir zaman sonra Hayrullah Bey hastalanır ve öldükten sonra Kamran'a verilmek üzere bir mektup verir.

Hayrullah Bey öldükten sonra Feride mektubu Kamran'a ulaştırır. Mektubu okuyan Kamran Feride'ye döner ve onunla evlenir. Ömür boyu da mutlu bir evlilik geçirirler.

Çalıkuşu romanında Kamran ve Feride arasındaki büyük aşk anlatılır. Romanın içinde gurur, ihanet ve aşka atıfta bulunulan çok sayıda olay ve ifade vardır. Sevgisinden dolayı Kamran'a karşı sürekli hırçınlaşan Feride, esasında onu çok sevmektedir. Romanda Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan zorluklar ve köy hayatına ait izler de bulunur. Ayrıca birbirini seven iki insanın kaderinin mutlaka bir gün kesişeceği anlatılmaktadır. Bu anlamda romanın duygusal yönünün olduğunu da söyleyebiliriz.