Türkçede bulunan ve sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan çalışkan kelimesi farklı eş anlamlı karşılıkları ile kelime haznemizde yer alır. Karşılıklı konuşmalarda ya da yazı dillerinde çalışkan kelimesini kullanmak istemeyen kişiler, çalışkan kelimesi yerine eş anlamlılarını kullanabilir. Bir kelimenin eş anlamlı karşılıklarını bilmek kişinin sözcük dağarcığının geniş olduğunun da işaretçisidir. Bu kapsamda sizler için hazırladığımız yazımızda Çalışkan eş anlamlısı nedir? Çalışkan kelimesinin eş anlamlısı hakkında kurulabilecek cümleler ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz.

ÇALIŞKAN KELİMESİNİN ANLAMI

Çalışkan kelimesi tembel kelimesinin zıt karşılığıdır. Hareket etmeyi, çalışmayı seven, üreten ve başaran kimse olarak tanımlanan bu kelime sıfat görevi olarak Türkçede kullanılır. Çalışkan kelimesi sadece insanlarda değil hayvanlarda da sıfat olarak kullanılır. Örneğin arıyı tanımlarken hayvanalar aleminin en çalışkan hayvanı tanımlaması yapılır.

ÇALIŞKAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Çalışkan kelimesinin eş anlamlıları kişiler tarafından merak edilir. Farklı eş anlamlıları bulunan çalışkan kelimesi yerine kişiler yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu kelimeleri tercih eder. Çalışkan kelimesinin eş anlamlılarından biri etkindir. Etkin kelimesi kişilerin bulundukları durum içinde hareketli bir konumda olduklarını gösterir. Bunun yanı sıra faal ve gayretli kelimeleri de çalışkan kelimesi yerine kişilerin kullanmayı tercih edecekleri kelimelerdir. Ancak eş anlamlı kelimelerin aksine çalışkan kelimesinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir.

ÇALIŞKAN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ali, öğrencilik hayatı boyunca çalışkanlığı ile herkese örnek oldu.

Arı, hayvanlar aleminin en çalışkan hayvanıdır.

İşçiler çalışkanlıklarının karşılığını alamadıkları için greve gitti.

ÇALIŞKAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Gayretli:

Hayat gayretli insanların çabaları sonucunda başarıya ulaşacak.

Gayret etmekten vazgeçtiği için istediği işi alamadı.

Faal:

Girdiği her projede faal olarak yer alıyordu.

Faal olmadığı tek bir alan bile yoktu.

Etkin: