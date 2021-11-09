Çalışkan Zıt Anlamlısı Nedir? Çalışkan Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Çalışkan kelimesi bir sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır. Başarılı ve çalışmayı seven kişilere verilen bir unvan da diyebiliriz. Çalışkan kelimesinin bir de zıt anlamlısı vardır. Bu anlamda çalışkan kişinin tam zıttı olarak tanımlanır.

ÇALIŞKAN KELİMESİNİN ANLAMI

Çalışkan; çalışmayı seven, çok çalışan, çalışmaktan yılmayan, sürekli bir şeyler üreten (kimse) anlamına gelmektedir. TDK'ya göre de, çok çalışkan, çalışmayıseven, faal anlamlarına gelmektedir.

Örnek bir cümle verecek olursak:

"O işlerinde oldukça çalışkandır."

ÇALIŞKAN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Çalışkan zıt anlamlısı karşımıza tembel kelimesi olarak çıkmaktadır. Tembel çalışmayan ve çalışmak istemeyen kişilere denilir. Çalışkanlık genellikle örnek gösterilen bir davranış şeklidir. Tembellik ise çalışkanlığın tam tersi olarak olumsuz olan bir özelliktir.

Çalışkan kelimesinin diğer bir zıt anlamına ise çalışmayan diyebiliriz. Çalışmayan olumsuz bir ek alarak elinden geleni bilerek yapmayan kişi anlamını taşır. Genel kullanımda çalışkan kelimesinin zıt anlamı tembel olduğunu unutmayalım.

Örnek bir cümle verelim: