Çalışmak ile İlgili Atasözleri - Çalışkanlıkla ve Çalışmanın Önemiyle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Çalışmak ile ilgili atasözleri, geçmişten bu zamana dek çalışmanın önemine işaret etmiştir. Bu durumda toplumun gelişiminde eğitimin önemli olduğu ve bunun da çalışma ile kazanılacağı dikkat çekmiştir. Bir bireyin kendisini kanıtlaması için çalışması ve ayaklarının üzerinde durmasının önemi çalışma ile ilgili atasözleri ile pekişmiştir. Bu durumda çalışmak toplumumuzda büyük bir öneme sahiptir. Çalışmanın önemi ile ilgili atasözleri çeşitlilik göstermiştir. Bu atasözleri çoğunlukla daha önce duyduğumuz ve aklımızda beliren sözlerdir. Bu yazımızın devamında çalışmak ile ilgili atasözü ve deyimlere yer verdik.

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Çalışma ile ilgili atasözleri, dilimize dolanan ve gündelik yaşantımızda sıkça kullandığımız sözlerdir. Çalışmanın önemine değinen bu tür sözler çeşitlilik göstermiştir. En sık kullanılan çalışmak ile ilgili atasözleri şu şekildedir;

Yazın başı pişen kimsenin, kışın aşı pişer. (Gençlik döneminde çalışan kişinin bundan fayda sağlayacağını ve yaşlanınca rahat edeceğini ifade eder.)

Yazın başı pişen kimsenin, kışın aşı pişer (Gençken kazanç peşinde koşmayıp boş vakit geçiren kişinin yaşlanınca bunun zararını çekeceğini ifade eder.)

Yazın çalışan, kışın gülüşür (Bu atasözünde yaz aylarında çok çalışan kişinin kışın sıkıntı yaşamayacağını açıklar.)

Çalışmanın Önemi ile İlgili Atasözleri

Geçmişten bu yana çalışmanın önemi ile ilgili atasözleri, günümüzde de çok defa duyduğumuz sözlerdir. Çalışmak ve ayaklarının üzerinde durmak her zaman önemli olmuş ve bu sürekli dile getirilmiştir. Atalarımızın da sürekli vurguladığı çalışmak ile ilgili atasözleri şu şekildedir;

Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

Adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez

Ağanın gözü, yiğidin sözü

Acele işe şeytan karışır

Usta maymun kamçı istemez

Çalışmak ile İlgili Deyimler

Atasözlerinin yanı sıra çalışmak ile ilgili deyimler de çok sık kullanılmıştır. Çalışmanın önemine vurgu yapan bu deyimler ise çeşitlilik göstermiştir. Kendi ayaklarının üzerinde durmak ve bunu çalışarak başarmanın önemine değinen deyimlere yer verdik. Çalışmak ile ilgili deyimlerden bazıları şu şekildedir;

Geceyi gündüze katmak

Açık ağız aç kalmaz.

Akan su yosun tutmaz.

Aç ayı oynamaz.

Baş koymak

İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz).

Aç ayı oynamaz.