Cam Doğada Kaç Yılda Yok Olur? Cam Şişenin Doğada Yok Olma Süresi Nedir?

Cam doğada kaç yılda yok olur, sorusuna vereceğimiz cevap için diğer atıklar içinde ömür payı olarak en fazla pay biçildiğini söylemek yerinde olacaktır. Çünkü cam atıklar doğada 4000 ve 4500 yıl gibi bir süreyle yok olabilmektedir. Yani bir insanın ömründen daha fazladır. Bu durumda camın doğada yok olma süresi nedir veya cam şişe doğada ne kadar sürede yok olur dediğimizde böyle büyük bir sayı sonucu ile karşılaşırız. Bu sonuç bize diğer atıklarla birlikte özellikle cam atıklara karşı önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.

Cam Doğada Kaç Yılda Yok Olur?

Dünyada her şeyin bir süresi ve kapasitesi olduğu gibi doğanın da bir süresi ve kapasitesi vardır. Özellikle insanların doğaya karşı olan hoyratça davranışları bu durumu daha da belirgin ve kısa hâle getirirken atılan bazı atıllar durumu daha da ciddileştirmektedir. Doğanın kendi içindeki düzenine baktığımızda, doğal olan süreçleri ustalıkla yerine getirirken insanların müdahalesi sonucu oluşan durumlarda bu süreç aksamakta ya da daha uzun bir süreç yer oluşmaktadır.

Rahatsızlık duymadan, rastgele çevreye attığımız cam şişe, çiklet, kutu kola, pet şişe, sigara filtresi, plastik malzemeler, plastik çakmak, kâğıt, kalem gazete, alüminyum, telefon kartı, poliüretan, plastik tabak, piller, bataryalar, jelatinler ve daha sayamayacağımız pek çok madde doğada yok olmaya çalışmaktadır. Bu atık maddeler toprağa ve çevreye geri dönülemez olan, dönülse de çok büyük maliyetlere neden olan zararlar veriyor. Çevreye attığımız bu maddelerin toprakta kaç yılda yok olduğu ve ayrıştırıldığı ise maddelerin yapısıyla ilgilidir.

Cam Şişenin Doğada Yok Olma Süresi Nedir?

Toprak kendi bünyesindeki organik olan maddeleri ayrıştırarak bünyesine katar. Organik olan maddeleri ayrıştırmada zorlanmazken yapay olan cam şişe, çiklet, kutu kola, pet şişe, sigara filtresi, plastik malzemeler, plastik çakmak, kâğıt, kalem gazete, alüminyum, telefon kartı, poliüretan, plastik tabak, piller, bataryalar, jelatinler vb. gibi maddelerin ayrışması oldukça güçtür. Zaman açısından da maddelerin ayrışmasında farklılıklar vardır. Söz gelimi:

Çiğneyip yere attığınız sakız çiklet 5 yılda toprakta kaybolur.

Pet plastik şişe ve benzeri plastikler tam 400-450 yılda

Sigara filtresi izmaritler 2 yıl

Plastik çakmak 100 yıl

Gazete ve kâğıt atıklar toprakta 3 ayda

Poliüretan Köpük 1000 yılda

Alüminyum 100 yılda yok olur gibi birçok örnek verebiliriz.

Bu atıklar arasında dayanıklılığı ile bilinen cam atıklar da bulunmaktadır. Cam atıklar, doğaya atılan diğer atıklar içinde daha uzun sürede ayrıştırılan ve daha çok zarar veren atıklar içindedir. Zira cam atıklarda en çok bilinen durum orman yangınlarına neden olmaktadır. Doğada bu cam atıkların kaybolma süresi ise cam şişe doğada 4000-4500 yıl arasında tamamen yok oluyor.