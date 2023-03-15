Cam Neyden Yapılır? Saf Kum Isıtıldığında Cam Elde Edilir Mi, Hammaddesi Nedir?

Cam neyden yapılır araştırması ile camla ilgili her şeyi öğrenmeniz mümkündür. Camın neyden yapıldığı, hammaddesi, nerelerde kullanıldığı gibi hususlar, konunun araştırılması gerekenleri arasındadır. Cam nasıl yapılır sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Camın hammaddesi kum mudur konusunu internet üzerinden araştırmayı da düşünebilirsiniz. Saf kum ısıtıldığında cam elde edilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cam Neyden Yapılır?

Cam, hayatın birçok alanında görebileceğiniz bir maddedir. İnsanlık için son derece önemli olan cam, hayatı çok daha konforlu yaşamanıza katkı sağlar. Kırılgan bir madde olan cam, sağlıklı ve estetik olma özelliği ile de bilinir. Camın hammaddesi, nerede kullanıldığı ve ne işe yaradığı, herkes tarafından merak edilen bir konudur.

Cam, pencere, mobilya, mutfak eşyaları, aynalar, aydınlatma ekipmanları ve aksesuar gibi birçok alanda kullanılır. Cam, kimi zamanlarda usta ellerde bir sanat eserine dönüşebilir. Geçmiş dönemde kullanılmış ve günümüzde gün yüzüne çıkmış tarihi eserlerde dahi camın kullanıldığı görülür. Yüzyıllar önce yapılmış mezarların içinden çıkan gözyaşı şişeleri dahi camın kullanıldığına işaret eder.

Camın Hammaddesi Kum Mudur?

Camın hammaddesi kumdur. Camın yapılış şekline göre kumun içine kireç, soda, kalker, dolamit ya da feldspa gibi mineraller eklenerek 1500 dereceye alınmış fırınlarda ısıtılır. Yüksek ısıda eriyerek sıvı forma kavuşan bu karışıma şekil verilerek cam halini alır. Sadece kum kullanılarak da cam üretilebilir. Fakat bu tür camlar daha kırılgan olduğu için kullanımı zordur. Bu nedenle kumun içine farklı mineraller katılır.

Camın hammaddesi olan kumun öğütülmesi gerekir. Kumun erime noktası yüksek olduğundan saf camın içine soda ve kireç eklenmesi gerekir. Alınan bu tedbir ile camın kırılganlığı da azaltılmış olur. Renkli cam üretiminde bu katkı maddelerinin yanı sıra uranyum, kobalt, altın gibi maddeler de karışıma eklenebilir.

Cam üretiminde üfleme tekniğini geliştiren zanaatkârlar da vardır. Bu yöntem ile cama farklı şekiller verilir. Yapılan uygulama ile süs eşyaları, aksesuar gibi ürünler üretilebilir. Üfleme tekniğinde cama şekil vermek için çekil boru kullanılır. Günümüzde bu sanatı devam ettiren çok sayıda işletme vardır.

