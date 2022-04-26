Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti? İlk Çamaşır Makinesi Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Yıllar öncesine dayanan bir buluş olarak karşımıza çıkan çamaşır makinesi günümüzde hemen hemen herkesin evinde yerini almış olan ve hayatımızı oldukça fazla kolaylaştıran bir alettir. Bununla birlikte sektör içerisinde bulunduğu günden bu yana oldukça fazla değişim ve gelişim gösteren çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmeler içerisinde kendisine yer bulmaktadır.

Çamaşır Makinesini Kim İcat Etti?

Günümüzde kullandığımız çamaşır makinesinin icadını gerçekleştiren mucit Alva John Fisher olarak karşımıza çıkmaktadır. Fisher bu icadını 1908 yılında gerçekleştirerek dünyaya bildirmiştir. Makinenin çalışma şeklini özetleyecek olursak elektrik yardımı veya desteği ile döndürülen tambura bünyesinde barındırdığı çamaşırları su ile temaslı hale getirerek zehirler ve kirli olanlar temizlenir.

İlk Çamaşır Makinesi Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Evlerimizde yerini alarak hayatlarımızı daha kolay hale getiren çamaşır makinesi 1937 yılında üretilse de evlerde kullanılacak hale gelmesi 1940'ları bulmuştur. Bununla birlikte bugünkü gerçekleşen teknolojik ilerleme ve gelişmeler ile birlikte çeşitli programlama sistemlerine ait makineler ortaya çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir.

Bu tarz yani günümüzdekine benzer çamaşır makinesi 1951 yılında Almanya'da üretilmiştir. Bununla birlikte tıpkı günümüzdeki gibi kendini geliştirme haline devam edilmiş ve 1958 yılına gelindiğinde kurutmalı çamaşır makineleri Almanya'da üretilmiştir.

Çamaşır Makinesi Hangi Ülkede İcat Edildi ve Türkiye'ye Ne Zaman Geldi?

Günümüzde ev işleri bakımından yükümüzü oldukça fazla hafifleten çamaşır makinesi tarihsel olarak incelendiğinde birçok değişme ve gelişmeden geçmiştir. Teknolojik gelişmelerin hayatımıza olumlu etkisine dair verilen örneklerde belki de baş sıralara oynayacak olan çamaşır makinesi ilk kez Almanya'da üretilmiştir.

Bununla birlikte Türk beyaz eşya sanayisi çamaşır makinesini 1959 yılında üretmeye başlamış, 1965 yılında ise gelişimini sağlayarak yarı otomatik halini piyasaya sürmüştür. Bunun dışında 1960 yılında buzdolabı, 1963 yılında fırın ve 1965 yılında elektrik süpürgesi Türk beyaz eşya sanayisi tarafından üretilmiştir.