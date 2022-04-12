Çamaşır Suyu Formülü: Çamaşır Suyu Asit Mi, Baz Mı, Formülü Nedir?

Çamaşır suyu temelinde kimyasal bir maddedir. Bu nedenle sağlığa zararlı olan maddeler içerdiği bilinmektedir. Kimyasal asit zannedilmesine karşın, baz içeren bir formülü vardır. Kimyasal maddelerin hangi ürünleri içerdiği ve formülü kullanım açısından son derece önemlidir. Sabun gibi ele kayganlık hissi veren çamaşır suyu kimyasal olarak da incelenmelidir.

Çamaşır Suyu Formülü

Çamaşır suyu 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O şeklinde ifade edilir. Kimyasal ismi Sodyum Hipoklorit, molekül formülü ise NaClO'dir. PH değeri ise 12.5 olarak ifade edilir. PH ölçeğine göre 7-14 arasında her şey baz olarak ifade edilir. Çamaşır suyunu bu açıdan inceleyecek olursak son derece kuvvetli ve tehlikeli bir baz olduğunu söylemek gerekir. bu nedenle el ile kesinlikle temas etmemesi gerekir. El ile temas edilmesi halinde elin bol bol yıkanması gerekir.

Çamaşır suyu elbiseler ile temas ederse renk bozuklukları meydana gelir. Suda çözünmesi halinde ortama Hidrojen iyonları veren maddeler asit, Hidrojen iyonları alan maddeler ise asit olarak ifade edilir. Bu noktada asit ve baz arasındaki farkı algılamak gerekir.

Çamaşır suyu etken madde olarak NaCIO içerir. Ağartma, hijyen ve temizlik gibi amaçlar ile kullanılan kimyasal bir maddedir. PH değerini düşürmek için saf su katmak gerekmektedir.

Çamaşır Suyu Asit mi Baz mı?

Çamaşır suyu daha öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bazdır. PH değerinin 12.5 olması madden baz etkisi göstermesine neden olmaktadır. Asit ve baz arasındaki farkı algılamak, konuya daha net açıklık getirme anlamında son derece önemlidir.

Asitler ekşi tatlara sahiptir. PH değerleri 7'den küçüktür. Elde bıraktığı kuruluk hissi ile anlaşılır. Aynı zamanda turnusol kağıdının rengini de maviden kırmızıya çevirir.

Bazlar ise ortama hidrojen iyonu verir. Acı tatları vardır. PH değerleri 7-14 arasındadır. Ele sabun gibi kayganlık hissi verir ve turnusol kağıdını kırmızı renkten mavi renge çevirir.