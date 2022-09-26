Camedar Ne Demek? Selçuklularda Ve Osmanlı’da Camedar Ne İş Yapar, Kimdir, Görevi Ne?

Camedar kelimesi hakkında araştırma yapanlar tarihi kaynaklara yöneliyor. Osmanlı ve Selçukluların yanı sıra eski Türk devletlerinde de karşımıza çıkan camedar kelimesi saraylarda görevli olan bazı kişilere verilen bir addır. Peki, camedar ne demek? Camedarların görevi nedir? Tüm bu sorularınızın yanıtı ve daha fazlası sabah.com.tr'de!

Camedar Ne Demek?

Camedar kelimesi Farsça kökenli olup came ve dar kelimelerinin birleşmesi dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Came kelimesi elbise anlamına gelirken dar kelimesi ise tutan anlamındadır. Buradan da anlaşılacağı üzere camedar elbise tutan demektir.

Selçuklularda ve Osmanlı'da Camedar Ne İş Yapar?

Camedar kelimesine Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular gibi Türk devletlerinin tarihleri hakkında araştırmalar yaparken rastlayabiliriz. Elbise tutan anlamından da anlaşılacağı üzere hükümdarın elbiselerini muhafaza eder, hükümdar kıyafet değiştirirken kendisine yardımcı olur.

Saray görevlileri arasında gayet önemli bir yerde bulunan camedarlık görevinde önemli mevkilere yükselen kişiler de bulunmaktadır. Gazneli Mahmud bir camedarken sonrasında görevindeki başarılarıyla hükümdarları etkilemesinden ötürü ordu başkumandanlığına kadar yükselmiştir.

Camedar Ne İş Yapar, Görevi Ne?

Camedarlar, camehane denilen içinde giysi ve kumaşların bulunduğu odalardan da sorumlu olan kimselerdir. Hükümdarların kıyafetlerini değiştirme konusunda görevli olan camedarlar, yüksek mevkilere geldiklerinde kıyafet seçiminde de söz hakkı elde edebilmişlerdir.