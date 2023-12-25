Can İle Biten Kelimeler - Türkçe Sonu Can İle Biten Kelimeler Listesi

Bilgi edinmenin temelinde, kelime ve kavramlara vakıf olmak yatar. Yeni sözcükler öğrenmek, hızlı çalışan bir beyne ve güçlü bir hafızaya sahip olmayı sağlar. Genel kültür açısından da önemli olan kelimeler, ne kadar bilinirse bireylerin o kadar etkili cümleler kurmasını sağlar. Gramer kuralları ise etkili konuşmak için yeterli değildir. Bundan dolayı yeni sözcükler öğrenmeye, Türkçe sonu can ile biten kelimeler listesi incelenerek başlanabilir.

Can ile Biten Kelimeler Neler?

Bir kişinin, okuduğunu doğru bir şekilde anlayabilmesi için kelime hazinesinin yeterli olması şarttır. Sözcük öğrenmek, sözlü ve yazılı iletişimi olumlu etkilediği için üzerinde durulması gereken bir husustur. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) verilerine göre, Türkçede 600.000'i aşkın sözcük vardır. Bunların içinde Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce gibi yabancı dillere ait olanlar da bulunur. En güvenilir kaynak olan TDK'nun hazırlamış olduğu sözlükte hepsine ulaşmak mümkündür. Sonunda "-can" eki bulunan kelimeler arasında ise şunlar yer alır:

6 Harfliler

AFACAN

FİNCAN

MERCAN

7 Harfliler

BABACAN

HALECAN

HEYECAN

SOLUCAN

8 Harfliler

ERZİNCAN

HAVLICAN

PATLICAN

SATLICAN

10 Harfliler

AZERBAYCAN

Can ile Başlayan Kelimeler Neler?

Eklemeli dillerden biri olan Türkçede, başında "-can" eki olan yaklaşık 70 tane kelime bulunur. Bunların neler olduğu ile ilgilenenlerin aşağıdaki listeyi incelemesinde fayda vardır.

3 Harfliler

CAN

4 Harfliler

CANİ

5 Harfliler

CANAN

CANIM

CANLI

6 Harfliler

CANDAN

CANDAŞ

CANEVİ

CANİCE

CANLAR

CANSIZ

7 Harfliler

CANAVAR

CANFEZA

CANİLİK

8 Harfliler

CANCAĞIZ

CANCİĞER

CANLILIK

CANSIZCA

9 Harfliler

CANAVARCA

CANKULAĞI

CANLANMAK

CANSIZLIK

11 Harfliler

CANKURTARAN

CANLANDIRMA

CANSİPERANE

12 Harfliler

CANIGÖNÜLDEN

CANIYÜREKTEN

CANLANDIRICI

13 Harfliler

CANAVARCASINA

CANAVARLAŞMAK

CANLANIVERMEK

14 Harfliler

CANKURTARANLIK

15 Harfliler

CANLANDIRIVERME