Can İle Biten Kelimeler - Türkçe Sonu Can İle Biten Kelimeler Listesi

Bilgi edinmenin temelinde, kelime ve kavramlara vakıf olmak yatar. Yeni sözcükler öğrenmek, hızlı çalışan bir beyne ve güçlü bir hafızaya sahip olmayı sağlar. Genel kültür açısından da önemli olan kelimeler, ne kadar bilinirse bireylerin o kadar etkili cümleler kurmasını sağlar. Gramer kuralları ise etkili konuşmak için yeterli değildir. Bundan dolayı yeni sözcükler öğrenmeye, Türkçe sonu can ile biten kelimeler listesi incelenerek başlanabilir.
Bir kişinin, okuduğunu doğru bir şekilde anlayabilmesi için kelime hazinesinin yeterli olması şarttır. Sözcük öğrenmek, sözlü ve yazılı iletişimi olumlu etkilediği için üzerinde durulması gereken bir husustur. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) verilerine göre, Türkçede 600.000'i aşkın sözcük vardır. Bunların içinde Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce gibi yabancı dillere ait olanlar da bulunur. En güvenilir kaynak olan TDK'nun hazırlamış olduğu sözlükte hepsine ulaşmak mümkündür. Sonunda "-can" eki bulunan kelimeler arasında ise şunlar yer alır:
AFACAN
FİNCAN
MERCAN
BABACAN
HALECAN
HEYECAN
SOLUCAN
ERZİNCAN
HAVLICAN
PATLICAN
SATLICAN
AZERBAYCAN
Eklemeli dillerden biri olan Türkçede, başında "-can" eki olan yaklaşık 70 tane kelime bulunur. Bunların neler olduğu ile ilgilenenlerin aşağıdaki listeyi incelemesinde fayda vardır.
CAN
CANİ
CANAN
CANIM
CANLI
CANDAN
CANDAŞ
CANEVİ
CANİCE
CANLAR
CANSIZ
CANAVAR
CANFEZA
CANİLİK
CANCAĞIZ
CANCİĞER
CANLILIK
CANSIZCA
CANAVARCA
CANKULAĞI
CANLANMAK
CANSIZLIK
CANKURTARAN
CANLANDIRMA
CANSİPERANE
CANIGÖNÜLDEN
CANIYÜREKTEN
CANLANDIRICI
CANAVARCASINA
CANAVARLAŞMAK
CANLANIVERMEK
CANKURTARANLIK
CANLANDIRIVERME