Can Yücel Bağlanmayacaksın Şiiri Sözleri, Açıklaması Ve İncelemesi

En duygulu, en yoğun ve en çarpıcı edebi tür olan şiir, Türk edebiyatında kıymetli şairlerin elinden çıkmıştır. Bu şairlerin arasında şiirlerinde toplumsal meseleleri ele aldığı kadar insan ruhunun derinliklerini de yansıtan Can Yücel'in bu tutumunu belki de en iyi anlatan eseri "Bağlanmayacaksın" adlı şiiridir. Can Yücel Bağlanmayacaksın şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi için yazımızı okumaya devam edin.

Bağlanmayacaksın

Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne.

"O olmazsa yaşayamam." demeyeceksin.

Demeyeceksin işte.

Yaşarsın çünkü.

Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki.

Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın.

Ve zaten genellikle o daha az sever seni,

Senin onu sevdiğinden.

Çok sevmezsen, çok acımazsın.

Çok sahiplenmeyince, çok ait de olmazsın hem.

Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin.

Senin değillermiş gibi davranacaksın.

Hem hiçbir şeyin olmazsa, kaybetmekten de

korkmazsın.

Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın.

Çok eşyan olmayacak mesela evinde.

Paldır küldür yürüyebileceksin.

İlle de bir şeyleri sahipleneceksen,

Çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin.

Gökyüzünü sahipleneceksin,

Güneşi, ayı, yıldızları…

Mesela Kuzey Yıldızı, senin yıldızın olacak.

"O benim." diyeceksin.

Mutlaka sana ait olmasın istiyorsan bir şeylerin…

Mesela gökkuşağı senin olacak.

İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait

olacaksın. Mesela turuncuya, ya da pembeye.

Ya da cennete ait olacaksın.

Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın.

Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi,

Hem de hep senin kalacakmış gibi hayat.

İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak…

CAN YÜCEL

Can Yücel Bağlanmayacaksın Şiiri İncelemesi

Cumhuriyet dönemi edebiyatının önemli isimlerinden olan Can Yücel 1926 – 1999 yılları arasında yaşamış şair ve çevirmendir. Can Yücel, köy enstitülerinin kurucusu ve eski millli eğitim bakanı olan Hasan Ali Yücel'in oğlu olmasına rağmen ünü babasının adına bağlı kalmamıştır. William Shakespeare, Bertolt Brecht ve Oscar Wilde gibi dünyaca tanınmış yazarların eserlerini dilimize çevirmiş olan sanatçı toplumcu gerçekçi akımından etkilenmiş ve şiirlerini bu doğrultuda yazmıştır. En çok bilinen şiirleri arasında "Sevgi Duvarı", "Her Şey Sende Gizli", "Akis" ve "Bağlanmayacaksın" vardır.

"Bağlanmayacaksın" Şiirinin Teması

"Bağlanmayacaksın" şiiri, Can Yücel'in bağımsızlık ana temasını işlediği şiiridir. Şiirin yan temaları ise özgürlük ve duygusal hafifliktir. Minimalist bir yaşamın, sembolleri sahiplenmenin ve doğayla bütünleşmenin insanın duygusal özgürlüğünü artıracağını okuyucuya sunan bu şiir Can Yücel'in ilk şiirlerine kıyasla daha karamsar bir havaya sahiptir.

"Bağlanmayacaksın" Şiirinin Üslubu

Can Yücel'in "Bağlanmayacaksın" adını verdiği şiiri, şairin tüm eserlerinde olduğu gibi sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Kullandığı günlük ve samimi dil, ironik ve özgün üslubuyla birleştiğinde Can Yücel'in şiirinin çarpıcı havası ve ayırt edici özelliği ortaya çıkar.

"Bağlanmayacaksın" Şiirinin Yapısı

Can Yücel bu şiiri serbest ölçüde yazılmıştır. Şiirde belirli bir uyak düzeni yoktur ama tekrar eden sözcüklerle ahenkli bir hava yaratılmıştır. Anlam bütünlüğünün korunduğu eserde belli bir akış takip edilebilir.

"Bağlanmayacaksın" Şiirinin Mesajları

Can Yücel'in "Bağlamayacaksın" şiiri insanın diğer insanlara, eşyalara ve hatta kendisine bile fazla bağlanmaması gerektiği mesajını verir. Şaire göre insan başka insanlara bağlanırsa onları fazlaca sevecek ve bu sevginin karşılığını aynı şiddette alamayacağı için üzülecektir. Kişi üzülmemek ve kırılmamak için başka kimselere bağlılık geliştirmemelidir.

Yazara göre insanlar sahip oldukları her şeyi, kendi bedenlerini ve uzuvlarını bile kaybedebilir. Bu yüzden canlı ya da cansız varlıklar bir yana kendine bile bağlanmamalıdır. Dünyada ait olunacak bir şey varsa o da insanın asla sahip olamayacağı doğadır. Bu da doğayla bütünleşmeyi beraberinde getirir.

Hiçbir şeye bağlı kalmamak duygusal bir hafiflik getirir. Böylece insan beklentisiz, sade ve sakin bir yaşam sürerek hayal kırıklıkları ve duygusal yoksunluktan uzak kalacaktır.