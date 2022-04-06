Çanakkale İlçeleri: Çanakkale İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Çanakkale yüzyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış ve geçmişinde sırlarla dolu bir şehirdir. Bugünse Çanakkale Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisi olarak anılmaktadır. Zeytinyağı, zeytin, sardalya, peynir helvası ve keşkek gibi yöresel yemeklerle de ön plana gelmektedir. Şimdi de Çanakkale'nin ilçelerine göz atalım…

ÇANAKKALE NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Çanakkale ilinin toplam nüfusu 557.276 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %73,9'u şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Çanakkale'nin yüzölçümü 9.817 km2 olup ilde km2'ye 57 kişi düşmektedir.

Yıl Çanakkale Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 557.276 280.334 276.942 2020 541.548 271.456 270.092 2019 542.157 272.097 270.060 2018 540.662 273.092 267.570 2017 530.417 269.160 261.257 2016 519.793 262.288 257.505 2015 513.341 259.721 253.620 2014 511.790 259.655 252.135 2013 502.328 254.800 247.528 2012 493.691 250.633 243.058 2011 486.445 249.088 237.357 2010 490.397 254.579 235.818 2009 477.735 243.643 234.092 2008 474.791 242.471 232.320 2007 476.128 244.613 231.515

ÇANAKKALE'NİN İLÇELERİ

Çanakkale ilçeleri şu şekildedir:

Ayvacık Bayramiç Biga Bozcaada Çan Eceabat Ezine Gelibolu Gökçeada Lapseki Yenice

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Biga, Çan ve Gelibolu'dur. Bozcada nüfus bakımından en küçük ilçesidir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre 12 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köy bulunmaktadır.

BİGA

Biga merkeze 90 km uzaklıkta olan bir ilçedir. Biga'nın Doğusunda Gönen, batısında Lapseki, güneyinde Çan, kuzeyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Biga'nın toplam nüfusu 90.274, ilçe merkezinin nüfusu 55.975 olmuştur.

Tarım ve hayvancılık ilçenin temel kaynakları arasındadır. Bununla birlikte tarıma dayalı sanayinin geliştiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından bazıları bu bölgede yer almaktadır.

ÇAN

Çan, coğrafi olarak Çanakkale'nin merkezinde bulunan bir ilçedir. Kuzeyinde Biga ve Lapseki, doğusunda Yenice, batısında ve güneyinde Çanakkale ve Bayramiç ilçeleri vardır.

Çanakkale-Balıkesir yolu bu ilçeden geçmektedir. İlçe nüfusu 48.376 ilçe merkezi nüfusu 30.778 olarak hesaplanmıştır. İlçenin temel geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık, seramik sanayi, linyit kömürü yatakları ve Çan Termik Santrali vardır.

GELİBOLU

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa tarafında bulunan Gelibolu, tarihin dokunduğu izlere rastlanmaktadır. Gelibolu'nun ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. 12 cami, 4 mescit, 2 medrese, 1 Dar-ül kur'a, 1 lise, 7 ilkokul, 1 kütüphane gibi birçok eser bu ilçede yer almaktadır.

ÇANAKKALE İLÇE HARİTASI