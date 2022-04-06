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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:20 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:20

Çanakkale İlçeleri: Çanakkale İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Çanakkale İlçeleri: Çanakkale İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer alan Çanakkale, gerek tarihi gerekse bulunduğu konum itibariyle her yıl binlerce turist ağırlamaktadır. Türkiye'de İstanbul ile birlikte, Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan ve dolayısıyla boğazı olan iki ilden biri olma özelliğine de sahiptir. Çanakkale’nin merkezle birlikte toplam 11 tane ilçesi vardır. Çanakkale ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Çanakkale yüzyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış ve geçmişinde sırlarla dolu bir şehirdir. Bugünse Çanakkale Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisi olarak anılmaktadır. Zeytinyağı, zeytin, sardalya, peynir helvası ve keşkek gibi yöresel yemeklerle de ön plana gelmektedir. Şimdi de Çanakkale'nin ilçelerine göz atalım…

ÇANAKKALE NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Çanakkale ilinin toplam nüfusu 557.276 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %73,9'u şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Çanakkale'nin yüzölçümü 9.817 km2 olup ilde km2'ye 57 kişi düşmektedir.

Yıl

Çanakkale Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

557.276

280.334

276.942

2020

541.548

271.456

270.092

2019

542.157

272.097

270.060

2018

540.662

273.092

267.570

2017

530.417

269.160

261.257

2016

519.793

262.288

257.505

2015

513.341

259.721

253.620

2014

511.790

259.655

252.135

2013

502.328

254.800

247.528

2012

493.691

250.633

243.058

2011

486.445

249.088

237.357

2010

490.397

254.579

235.818

2009

477.735

243.643

234.092

2008

474.791

242.471

232.320

2007

476.128

244.613

231.515

ÇANAKKALE'NİN İLÇELERİ

Çanakkale ilçeleri şu şekildedir:

  1. Ayvacık
  2. Bayramiç
  3. Biga
  4. Bozcaada
  5. Çan
  6. Eceabat
  7. Ezine
  8. Gelibolu
  9. Gökçeada
  10. Lapseki
  11. Yenice

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Biga, Çan ve Gelibolu'dur. Bozcada nüfus bakımından en küçük ilçesidir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre 12 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köy bulunmaktadır.

  • BİGA

Biga merkeze 90 km uzaklıkta olan bir ilçedir. Biga'nın Doğusunda Gönen, batısında Lapseki, güneyinde Çan, kuzeyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Biga'nın toplam nüfusu 90.274, ilçe merkezinin nüfusu 55.975 olmuştur.

Tarım ve hayvancılık ilçenin temel kaynakları arasındadır. Bununla birlikte tarıma dayalı sanayinin geliştiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından bazıları bu bölgede yer almaktadır.

  • ÇAN

Çan, coğrafi olarak Çanakkale'nin merkezinde bulunan bir ilçedir. Kuzeyinde Biga ve Lapseki, doğusunda Yenice, batısında ve güneyinde Çanakkale ve Bayramiç ilçeleri vardır.

Çanakkale-Balıkesir yolu bu ilçeden geçmektedir. İlçe nüfusu 48.376 ilçe merkezi nüfusu 30.778 olarak hesaplanmıştır. İlçenin temel geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık, seramik sanayi, linyit kömürü yatakları ve Çan Termik Santrali vardır.

  • GELİBOLU

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa tarafında bulunan Gelibolu, tarihin dokunduğu izlere rastlanmaktadır. Gelibolu'nun ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. 12 cami, 4 mescit, 2 medrese, 1 Dar-ül kur'a, 1 lise, 7 ilkokul, 1 kütüphane gibi birçok eser bu ilçede yer almaktadır.

ÇANAKKALE İLÇE HARİTASI

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Çanakkale İlçeleri: Çanakkale İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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