Çanakkale İlçeleri: Çanakkale İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Çanakkale yüzyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış ve geçmişinde sırlarla dolu bir şehirdir. Bugünse Çanakkale Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisi olarak anılmaktadır. Zeytinyağı, zeytin, sardalya, peynir helvası ve keşkek gibi yöresel yemeklerle de ön plana gelmektedir. Şimdi de Çanakkale'nin ilçelerine göz atalım…
04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Çanakkale ilinin toplam nüfusu 557.276 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %73,9'u şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Çanakkale'nin yüzölçümü 9.817 km2 olup ilde km2'ye 57 kişi düşmektedir.
|
Yıl
|
Çanakkale Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
557.276
|
280.334
|
276.942
|
2020
|
541.548
|
271.456
|
270.092
|
2019
|
542.157
|
272.097
|
270.060
|
2018
|
540.662
|
273.092
|
267.570
|
2017
|
530.417
|
269.160
|
261.257
|
2016
|
519.793
|
262.288
|
257.505
|
2015
|
513.341
|
259.721
|
253.620
|
2014
|
511.790
|
259.655
|
252.135
|
2013
|
502.328
|
254.800
|
247.528
|
2012
|
493.691
|
250.633
|
243.058
|
2011
|
486.445
|
249.088
|
237.357
|
2010
|
490.397
|
254.579
|
235.818
|
2009
|
477.735
|
243.643
|
234.092
|
2008
|
474.791
|
242.471
|
232.320
|
2007
|
476.128
|
244.613
|
231.515
Çanakkale ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Biga, Çan ve Gelibolu'dur. Bozcada nüfus bakımından en küçük ilçesidir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre 12 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 81 mahalle, ayrıca 576 köy bulunmaktadır.
Biga merkeze 90 km uzaklıkta olan bir ilçedir. Biga'nın Doğusunda Gönen, batısında Lapseki, güneyinde Çan, kuzeyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Biga'nın toplam nüfusu 90.274, ilçe merkezinin nüfusu 55.975 olmuştur.
Tarım ve hayvancılık ilçenin temel kaynakları arasındadır. Bununla birlikte tarıma dayalı sanayinin geliştiği görülmektedir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından bazıları bu bölgede yer almaktadır.
Çan, coğrafi olarak Çanakkale'nin merkezinde bulunan bir ilçedir. Kuzeyinde Biga ve Lapseki, doğusunda Yenice, batısında ve güneyinde Çanakkale ve Bayramiç ilçeleri vardır.
Çanakkale-Balıkesir yolu bu ilçeden geçmektedir. İlçe nüfusu 48.376 ilçe merkezi nüfusu 30.778 olarak hesaplanmıştır. İlçenin temel geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık, seramik sanayi, linyit kömürü yatakları ve Çan Termik Santrali vardır.
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa tarafında bulunan Gelibolu, tarihin dokunduğu izlere rastlanmaktadır. Gelibolu'nun ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. 12 cami, 4 mescit, 2 medrese, 1 Dar-ül kur'a, 1 lise, 7 ilkokul, 1 kütüphane gibi birçok eser bu ilçede yer almaktadır.