Çanakkale Plaka Kodu Nedir? Çanakkale İl Plakası Kaçtır?

Çanakkale, Türkiye'de hem bir tatil beldesi hem de bir yaşam alanı olarak önemli bir yere sahiptir. Kendisine bağlı adaları bulunan ve ciddi bir turizm görevini üstlenen il aynı zamanda son derece kapsamlı bir kültüre ve tarihe sahiptir. Tarih boyunca değerli bir kent olup Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da bu önemini sürdüren Çanakkale plaka kodu nedir ve Çanakkale il plakası kaçtır gibi bilgiler genel kültür için de önemlidir.

Çanakkale Plaka Kodu Nedir?

Çanakkale'nin plaka kodu da alfabetik sisteme göre belirlenmiştir. Türkiye'de şehirlerin plakalarının belirlenmesinde belli bir sayıya kadar ilçe isimlerinin alfabetik olarak sıralanması sistemi esas alınmıştır. Ç harfi alfabenin ilk harflerinden olduğu için Çanakkale'nin plaka kodu da sayısal olarak çok yüksek değildir.

Çanakkale İl Plakası Kaçtır?

Çanakkale'nin il plakası 17'dir. Çanakkale'den önce 16 sayılı plakaya sahip olan il Bursa, 18 sayılı plakaya sahip olan il ise Çankırı'dır.

Plaka sistemi içinde aynı harfler ile başlayan şehirlerin ikinci harflerine bakılır. Eğer ikinci harfler de aynı ise sırasıyla diğer harfler dikkate alınır. Burada Çanakkale ilçesi Çankırı ilçesinin dördüncü harfi itibariyle Çankırı'dan alfabetik olarak önce gelir ve bu nedenle 17 numaralı plakaya sahiptir.