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Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:51 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:51

Çanakkale Savaşı Konulu Anılar - Destan Yazan Kahramanların Çanakkale Savaşı Anıları

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin savaştığı en önemli cephelerden birisi Çanakkale Cephesi’dir. Çanakkale Cephesi, tarihte kapladığı önemli yeri nedenleri ve sonuçlarından almaktadır. Çanakkale’de destan yazan kahramanların anıları yıllarca konuşulmuş, kaynaklarda işlenmiştir.

Çanakkale Savaşı Konulu Anılar - Destan Yazan Kahramanların Çanakkale Savaşı Anıları

Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusu, canları pahasına ülkelerini savunmuştur. En zor anlarında bile savaşmaktan vazgeçmeyen bu kahramanlar, Çanakkale Savaşı'nın bir destan olarak anılmasındaki en önemli nedenlerdendir. Çanakkale Savaşı'nda savaş tarafları büyük kayıplar verse de savaşı Türkler kazanmış ve son ana kadar topraklarını savunmaya devam etmişlerdir.

ÇANAKKALE SAVAŞI KONULU ANILAR

Çanakkale Savaşı hem Türk tarihinde hem de Dünya tarihinde yeri çok önemli olan savaşlardan biridir. Bu savaş 1915 ve 1916 yılları arasında yapılmış olup iki taraftan da çok fazla şehidin verildiği savaşlardandır. Çanakkale Savaşı günümüzde Çanakkale Destanı adıyla da anılmaktadır. Çanakkale komutanları ve Çanakkale kahramanları savaş sırasında üstün bir çaba göstermiş ve bu sayede savaş Çanakkale Destanı olarak anılmaya başlanmıştır.

Çanakkale gazileri anılar denildiğinde akla pek çok anı hikayesi gelebilmektedir. Bunlardan ilki ise en önemlilerinden olan Edincikli Mehmet Er'in anısıdır:

Top mermisi ile yaralanan Edincikli Mehmet Er'in kolunda, akan kanların arasında bir et parçası da sallanmaktaydı. Er ise bu sırada komutanına kolunu kesmesi için yalvarıyordu. Erin koluna bakan Teğmen ne yapacağını bilemez bir şekilde üzerinden kanlar akan kolu inceliyordu. Bu sırada Er Teğmen'e kolunu kesmesi için daha yüksek bir sesle yalvarmaya başlamıştı. Erin ağzından dökülen "Allah aşkına" nidaları üzerine Teğmen erin kolunu keser. Er, önce daha yeni kesilmiş olan koluna sonra da sağlam olan koluna bakar ve kopmuş olan kolunu alıp fırlatarak konuşur; "Bu kol vatana feda olsun."

ÇANAKKALE SAVAŞI'NDA TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIĞI İLE İLGİLİ ANILAR

Çanakkale savaşında Türk askeri topraklarını canları pahasına savunmuş ve bunun sonucunda savaşı kazanmışlardır. Vatanlarını kurtarmak için canlarından vazgeçen bu askerler için vatanın birliği ve bütünlüğü hayatlarından daha değerliydi. Türk askerlerinin Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarını anlatan birkaç anı aşağıda verilmiştir:

  • Bekir Çavuş, Reşit Paşa vapuruna getirilen yaralılardan birisiydi ve savaşın ön cephelerinde bulunmuştu. Ayaklarından birisi kangren olan Bekir Çavuş vapurda hemen ameliyat edildi. Kangreninin çok ilerlemiş olmasından dolayı, hayati riski vardı. Kangrenin yanında çok fazla kan kaybetmesi nedeni ile de yaşaması bir mucize olacaktı. Aynı günün gecesinde bir Alman hasta bakıcısı acele ile başhemşirenin yanına gitti. Ona Bekir Çavuş'un ameliyat olduğu halde yatağına yatmadığını ve sürekli dolaşmaya çalıştığını söyledi. Başhemşire Bekir Çavuş'un yanına gittiğinde çavuşun çok fazla ateşi olduğunu fark etti. Ancak Bekir Çavuş "Emir geldi" diyor ve yatağına yatmak istemiyordu. Bulunduğu durumda bile çavuşun aklından geçen tek şey savaş ve komutanlarından gelmiş emirlerdi. Sabaha karşı Bekir Çavuş şehit oldu. Ağzından çıkan söz sözcükler ise "Emri yapamadım." Oldu.
  • Anzak askerlerinin savaş sırasında bulundukları bölgede su zor bulunmaktaydı. Türklerin bulundukları yerde ise bol bol su bulunmaktaydı. Türk askerlerine cephede su taşıyan kişilere saka adı verilmekteydi. Yine bir gün cepheye su taşıyan iki saka yollarını karıştırdılar. Karşılarına iki Anzak askeri çıktı. Karşılarına çıkan Anzak askerleri suyu gördüklerinde tüfeklerini atarak kana kana su içmeye başladılar. Sakalar ise onların silahlarını alıp onları komutanlarına götürdü. Komutanları olan Esat Paşa'ya askerlerin susuzluktan ölmesine izin vermediklerini, askerlere içsinler diye su verdiklerini anlattılar. Bu olayı dinledikten sonra Esat Paşa sakaları tebrik ederek onlara bahşiş verdi.

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Çanakkale Savaşı Konulu Anılar - Destan Yazan Kahramanların Çanakkale Savaşı Anıları
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