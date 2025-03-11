Çanakkale Şehitler Abidesi Nerede, Nasıl Gidilir? Çanakkale Şehitliği Hangi Günler Açık?

Tarihin en destansı mücadelelerinden biri olan Çanakkale Savaşı, kahraman Türk askerlerinin vatan uğruna canlarını feda ettiği bir zafer olarak hafızalara kazınmıştır. Bu büyük fedakârlığın simgelerinden biri olan Çanakkale Şehitler Abidesi, Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerini karşılamaktadır. Bu anlama mekana gitmeden önce ise Çanakkale Şehitler Abidesi nerede ve nasıl gidilir, Çanakkale Şehitliği hangi günler açık gibi soruların cevaplarını bilmek gerekmektedir.

Çanakkale Şehitler Abidesi Nerede?

Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale il sınırları içinde, Gelibolu Yarımadası'nda, Morto Koyu'na yakın bir noktada yer almaktadır. Seddülbahir Köyü'ne yakın konumda bulunan bu abide, 1915 yılında gerçekleşen Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen askerlerimizin hatırasını yaşatmaktadır.

Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Nasıl Gidilir?

Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşım için birkaç farklı alternatif bulunmaktadır:

Kendi Aracınızla: Çanakkale şehir merkezinden abideye gitmek için önce feribotla Eceabat'a geçmeniz gerekmektedir. Eceabat'tan sonra yaklaşık 25 km'lik bir yolculuk yaparak anıta ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile: Çanakkale merkezden kalkan feribotlarla Eceabat'a geçebilir, buradan hareket eden minibüslerle abidenin bulunduğu bölgeye ulaşabilirsiniz.

Turlar ile: Çanakkale ve çevresinden düzenlenen günübirlik turlara katılarak rehber eşliğinde hem Çanakkale Şehitler Abidesi'ni hem de diğer şehitlikleri ziyaret edebilirsiniz.

Çanakkale Şehitliği Hangi Günler Açık?

Çanakkale Şehitliği ve Çanakkale Şehitler Abidesi, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır. Resmi tatillerde ve özel anma günlerinde de ziyaret edilebilir. Ancak, kalabalık günlerde yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak ziyaretinizi planlamanız önerilir.

Ziyaret Saatleri

Genellikle sabah 08:00'den akşam 18:00'e kadar ziyarete açıktır. Ancak, ziyaret saatleri mevsimsel değişiklik gösterebileceğinden gitmeden önce güncel saatleri kontrol etmek faydalı olacaktır.