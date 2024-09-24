Canik Dağları Nerede? Canik Dağları Hangi Şehirde, Yüksekliği Kaç Metre?

Canik Dağları, ormanlık alanları sayesinde turistler için harika bir ortam sunar. Trekking, kamp yapma ve doğa yürüyüşleri gibi açık hava etkinlikleri için uygun alanlar barındırır. Ayrıca köyleri, yerel kültürü deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için oldukça cazip olabilir. Şehir yaşamının stresinden kaçmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası sunan Canik Dağları, bu sebeplerle sıkça sorulan bir yerdir.

Canik Dağları Nerede?

Canik Dağları, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır ve Samsun'dan başlayarak Ordu'ya kadar uzanır. Batıda Samsun'un güneybatısından doğuya doğru 180 kilometre boyunca devam eder ve Ordu'nun doğusuna kadar ulaşır. Karadeniz'e paralel uzanan bu dağlar, kuzeyde Kızılırmak Vadisi'nden başlayıp güneyde Kelkit Irmağı'na kadar geniş bir alana yayılır. Ortalama 1500 metre yüksekliğiyle bölgenin doğal güzelliklerine önemli bir katkıda bulunur. Canik Dağları, doğal yapısı ve tarıma uygun etekleriyle oldukça etkileyicidir.

Canik Dağları'na Nasıl Gidilir?

Canik Dağları'na ulaşmak için öncelikle Samsun veya Ordu'ya gitmek gerekir. Samsun'a ulaştıktan sonra, şehir merkezinden güneybatıya doğru ilerleyerek dağlara ulaşabilirsiniz. Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, Samsun'dan Kızılırmak Vadisi'ni takip ederek rahatlıkla dağlara ulaşabilirsiniz. Ordu'dan hareket edenler için ise doğuya doğru ilerleyip Melet Irmağı'na kadar devam etmek mümkündür. Toplu taşımayı tercih edenler Samsun veya Ordu'dan kalkan otobüslerle dağların eteklerine kadar ulaşabilirler. Yolculuk sırasında, Çarşamba ve Terme ovalarından geçmek de ayrı bir deneyim sunar.

Canik Dağları'nın Konumu ve Özellikleri

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Canik Dağları, Samsun'dan başlayıp Ordu'ya kadar uzanan, Karadeniz kıyısına paralel bir dağ silsilesidir. Dağların en yüksek noktası yaklaşık 1500 metreyi bulur. Zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken bu dağlar, tarım ve hayvancılık için de oldukça verimli alanlara sahiptir. Dağların eteklerinde Samsun, Ordu, Bafra, Terme, Çarşamba, Fatsa ve Ünye gibi şehirler ve kasabalar yer alır. Canik Dağları, hem doğa tutkunları için cazip bir yer hem de bölgenin ekonomik ve doğal yapısının önemli bir parçasıdır.