Canımın İçi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Canımıniçi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Sevgi ve hitap ifadeleri, günlük konuşmalarda sıkça kullanılsa da yazım konusunda kafa karışıklıklarına yol açabilir. Bu kelimelerden biri de "canımın içi" ifadesidir. Günlük hayatta sevgi ve samimiyet ifade etmek için sıkça kullanılan bu kelimenin doğru yazımı konusunda bazı hatalar yapılabilir. Canımın içi nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce yazım kurallarına dikkat etmenin, dilin doğru ve kurallara uygun şekilde kullanılmasında büyük rol oynayacağını söyleyebiliriz.

Canımın İçi Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "canımın içi" kelimesi ayrı yazılmalıdır. Çünkü bu ifade, "can" ve "iç" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir isim tamlamasıdır" ve bu tür tamlamalar Türkçede genellikle ayrı yazılır.

TDK'ye Göre Canımıniçi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun güncel yazım kılavuzuna göre, "canımın içi" kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu kural, kelimenin anlam bütünlüğünü korumak ve dilin doğru kullanımını sağlamak amacıyla konulmuştur.

Benzer şekilde "göz bebeğim", "kalbimin sahibi", "hayatımın anlamı" gibi ifadeler de ayrı yazılır. Ancak bazı birleşik kelimeler zamanla bitişik yazılabilir. Örneğin "başüstüne" gibi kelimeler birleşerek farklı bir anlam kazandığında bitişik yazılabilir. Ancak "canımın içi" hâlâ bir isim tamlaması olarak kabul edildiğinden ayrı yazılmalıdır.