Çankırı İlçeleri: Çankırı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Çankırı ilinin mevsim genelinin yağışlı olduğu ve ormanlık alanlarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Şehirde yabani hayvanlara denk gelmek de olasıdır. Hatta bir dönem yaban domuzlarıyla yoğun mücadele verilen şehirlerimizden birisi olmuştur. Bu yazımızda Çankırı şehrinin ilçelerine, Çankırı merkez ilçelerine, ilçeler haritasına ve nüfusuna yer vereceğiz.

Çankırı İlçeleri Nelerdir?

Çankırı'nın merkez ilçesiyle birlikte toplam da 12 ilçesi vardır. 1 merkez ilçesi olan bu şehrin ilçeleri şunlardır;

Merkez

Atkaracalar

Bayramören

Çerkeş

Eldivan

Ilgaz

Kızılırmak

Korgun

Kurşunlu

Orta

Şabanözü

Yapraklı

Çankırı'nın İlçeleri Nelerdir?

Şehrin en yoğun nüfus barındıran ve gelişmiş ilçesi merkez ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi de Bayramören'dir. Merkezden sonra en kalabalık ilçe Çerkeş ilçesidir ancak bu ilçe aynı zaman da merkeze uzaklığı en fazla olan ilçedir.

Merkeze en yakın ilçeye bakacak olursak o da Eldivan ilçesidir. Merkez ilçe dışında 11 ilçe barındıran bu şehrimizin ilçelerinin isimlerini yukardaki başlığımızda vermiş olsak da şimdi nüfus yoğunluklarına göre sıralamamız gerekirse merkez, Çerkeş, Ilgaz, Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Yapraklı, Kızılırmak, Eldivan, Atkaracalar, Korgun ve Bayramören şeklinde sıralayabiliriz.

Çankırı Merkez İlçeleri Hangileridir?

Çankırı'nın yalnızca bir merkez ilçesi vardır.

Çankırı İlçeler Haritası

Çankırı ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Çankırı İl Nüfusu Ne Kadardır?

Çankırı şehrinin nüfusu 196.515'dir. Nüfusun %74 şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus artış oranı en düşük olan ilçe Bayramören, en yüksek olan ilçe Orta ilçesidir.