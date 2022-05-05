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Haberler Eğitim Haberleri Çankırı İlçeleri: Çankırı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
Giriş Tarihi: 5.5.2022 15:57 Son Güncelleme: 5.5.2022 15:58

Çankırı İlçeleri: Çankırı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Çankırı İlçeleri: Çankırı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan şehrimizin eski adı Gangra’dır. Önceleri Kastamonu ilimize bağlı olan Çankırı Kurtuluş Savaşı’ndaki önemiyle il olmuştur. Karasal iklimin görüldüğü şehirde ilçelere göre havanın durumu da değişmektedir. Çankırı ilçeleri nelerdir sorusunun yanında ilçelere göre hava durumunun etkileri de sorularak öğrenilmek istenilir. Merkez, Yapraklı ve Ilgaz ilçelerinde kış dönemi daha serin geçmektedir.

Çankırı ilinin mevsim genelinin yağışlı olduğu ve ormanlık alanlarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Şehirde yabani hayvanlara denk gelmek de olasıdır. Hatta bir dönem yaban domuzlarıyla yoğun mücadele verilen şehirlerimizden birisi olmuştur. Bu yazımızda Çankırı şehrinin ilçelerine, Çankırı merkez ilçelerine, ilçeler haritasına ve nüfusuna yer vereceğiz.

Çankırı İlçeleri Nelerdir?

Çankırı'nın merkez ilçesiyle birlikte toplam da 12 ilçesi vardır. 1 merkez ilçesi olan bu şehrin ilçeleri şunlardır;

  • Merkez
  • Atkaracalar
  • Bayramören
  • Çerkeş
  • Eldivan
  • Ilgaz
  • Kızılırmak
  • Korgun
  • Kurşunlu
  • Orta
  • Şabanözü
  • Yapraklı

Çankırı'nın İlçeleri Nelerdir?

Şehrin en yoğun nüfus barındıran ve gelişmiş ilçesi merkez ilçesidir. Nüfusu en az olan ilçesi de Bayramören'dir. Merkezden sonra en kalabalık ilçe Çerkeş ilçesidir ancak bu ilçe aynı zaman da merkeze uzaklığı en fazla olan ilçedir.

Merkeze en yakın ilçeye bakacak olursak o da Eldivan ilçesidir. Merkez ilçe dışında 11 ilçe barındıran bu şehrimizin ilçelerinin isimlerini yukardaki başlığımızda vermiş olsak da şimdi nüfus yoğunluklarına göre sıralamamız gerekirse merkez, Çerkeş, Ilgaz, Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Yapraklı, Kızılırmak, Eldivan, Atkaracalar, Korgun ve Bayramören şeklinde sıralayabiliriz.

Çankırı Merkez İlçeleri Hangileridir?

Çankırı'nın yalnızca bir merkez ilçesi vardır.

Çankırı İlçeler Haritası

Çankırı ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Çankırı İl Nüfusu Ne Kadardır?

Çankırı şehrinin nüfusu 196.515'dir. Nüfusun %74 şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus artış oranı en düşük olan ilçe Bayramören, en yüksek olan ilçe Orta ilçesidir.

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Çankırı İlçeleri: Çankırı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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