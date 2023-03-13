Çankırı ilimiz özellikle tarihi ve doğal dokusu ile ön plana çıkan illerimizden birisidir. Çankırı ilimiz Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerden birisi olarak bilinmektedir. Bu güzide ilimizin yüz ölçümü 7.542km2 dir. Bu şehrimizin deniz seviyesinden yüksekliği 730 metredir ve il plaka kodu 18 dir.

ÇANKIRI NEREDE?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ön planda olan şehirlerimizden biri olan Çankırı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olan bir ildir. Orta Anadolu'nun kuzeyinde bulunur. Kızılırmak ile Batı Karadeniz havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı'ya komşu iller ise kuzey sınırında Karabük ve Kastamonu, doğu sınırında Çorum, güneydoğu sınırında Kırıkkale, güney sınırında Ankara ve batı sınırında Bolu illeridir. Şehrin kuzeyinde bulunan ilçeleri ise Karadeniz bölgesinde yer alır.

ÇANKIRI HANGİ BÖLGEDE?

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ön planda olan şehirlerimizden biri olan Çankırı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta olan bir ildir. Şehrin kuzeyinde bulunan ilçeleri ise Karadeniz bölgesinde yer alır. Çankırı çevresindeki illerimiz ise Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale, Ankara ve Boludur.

ÇANKIRI NÜFUSU

Çankırı ilimiz ülkemizin en az kalabalık olan şehirlerinden birisidir. 2020 yılı nüfus verilerine göre 75. Sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 192.428 olarak bulunmuştur. Bu nüfusun 95.363'ü kadın, 97.065'i ise erkektir.

ÇANKIRI İLÇELERİ

Çankırı iline ait merkez ilçe ile beraber 12 ilçe bulunmaktadır.