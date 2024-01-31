Çankırı Plaka Kodu Nedir? Çankırı İl Plakası Kaçtır?

Alfabetik sıralamaya göre verilen plakalar, illerin hangi bölgeye mensup olduğunu göstermektedir. Bu nedenle il plaka kodları oldukça önemlidir. Bu il plaka kodları illeri temsil ederken bu illerimiz arasında yer alan Çankırı'nın da plaka kodu bulunmaktadır. Çankırı plaka kodu nedir ve Çankırı il plakası kaçtır baktığımızda baş harfinden dolayı plaka kodu sonlarda yer alan şehirlere göre daha düşüktür.

Plaka Nedir?

Plaka, bir aracın nereye ait olduğu bilgisi gibi kütüğüne yönelik birden çok bilgi sağlamaktadır. Bir aracın plakası onun kimliğini oluştururken birçok işlemde kolaylıkla yapılmaktadır. Ülkemizdeki araç plaka kodları ise ülkemizde kayıtlı bulunan araçları ifade etmektedir.

Bu plaka kodları araçların sınıflamasında önem taşırken, plaka kodları ile aracın hangi ile hangi coğrafyaya ait olduğunu biliriz. Bu plaka kodları ise araçlara gelişigüzel verilmemektedir. Verilmesindeki en önemli esas alfabetik sıralama(sözlük sıralaması) olmaktadır. İller de alfabeye göre sıralanarak baştan sona doğru il sayısınca sıralanmaktadır.

Çankırı Plaka Kodu Nedir?

Cumhuriyet döneminde il merkezi haline gelen Çankırı, o günden bugüne belediye olarak konumlandırılmaktadır. İl konumunda olan her ile ise sözlük sırasına göre bir plaka kodu verilmektedir. Çankırı da bir il konumunda yer aldığı için plaka kodu verilmiştir. Çankırı'nın plaka kodu alfabetik sırlamaya göre 18'dir. Dolayısı ile de Çankırı'nın plaka kodu 18'dir.