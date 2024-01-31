Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Çankırı Plaka Kodu Nedir? Çankırı İl Plakası Kaçtır?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:44 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:44

Çankırı Plaka Kodu Nedir? Çankırı İl Plakası Kaçtır?

Türkiye’de 81 il bulunmaktadır. Bu illerin sınıflamasında belirli esaslar yer alırken en önemli esas, illerin baş harfine göre yapılan alfabetik (sözlük sırasına göre sıralama) sıralamadır. İllerimiz arasında yer alan Çankırı için de bu durum geçerlidir. Bunun için plaka kodu nedir ve Çankırı il plakası kaçtır, baktığımızda alfabetik sıralamaya göre numaralar yani plaka kodları verilmektedir.

Çankırı Plaka Kodu Nedir? Çankırı İl Plakası Kaçtır?

Alfabetik sıralamaya göre verilen plakalar, illerin hangi bölgeye mensup olduğunu göstermektedir. Bu nedenle il plaka kodları oldukça önemlidir. Bu il plaka kodları illeri temsil ederken bu illerimiz arasında yer alan Çankırı'nın da plaka kodu bulunmaktadır. Çankırı plaka kodu nedir ve Çankırı il plakası kaçtır baktığımızda baş harfinden dolayı plaka kodu sonlarda yer alan şehirlere göre daha düşüktür.

Plaka Nedir?

Plaka, bir aracın nereye ait olduğu bilgisi gibi kütüğüne yönelik birden çok bilgi sağlamaktadır. Bir aracın plakası onun kimliğini oluştururken birçok işlemde kolaylıkla yapılmaktadır. Ülkemizdeki araç plaka kodları ise ülkemizde kayıtlı bulunan araçları ifade etmektedir.

Bu plaka kodları araçların sınıflamasında önem taşırken, plaka kodları ile aracın hangi ile hangi coğrafyaya ait olduğunu biliriz. Bu plaka kodları ise araçlara gelişigüzel verilmemektedir. Verilmesindeki en önemli esas alfabetik sıralama(sözlük sıralaması) olmaktadır. İller de alfabeye göre sıralanarak baştan sona doğru il sayısınca sıralanmaktadır.

Çankırı Plaka Kodu Nedir?

Cumhuriyet döneminde il merkezi haline gelen Çankırı, o günden bugüne belediye olarak konumlandırılmaktadır. İl konumunda olan her ile ise sözlük sırasına göre bir plaka kodu verilmektedir. Çankırı da bir il konumunda yer aldığı için plaka kodu verilmiştir. Çankırı'nın plaka kodu alfabetik sırlamaya göre 18'dir. Dolayısı ile de Çankırı'nın plaka kodu 18'dir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çankırı Plaka Kodu Nedir? Çankırı İl Plakası Kaçtır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA