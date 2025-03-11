Cankurtaran Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Can Kurtaran Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Birçok meslek dalı, zaman içerisinde kendi terimlerini oluşturmuş ve dilde kalıplaşarak yer edinmiştir. Bazen bu meslek adları birleşik kelime haline gelirken, bazen de ayrı yazılması gereken ifadelerle karıştırılabilmektedir. Kullanım sıklığına bağlı olarak, bazı kelimeler halk arasında yanlış bir biçimde söylenebilir. Cankurtaran nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular kelimenin yanlış yazım biçimlerinden kaçınmak isteyenler tarafından sorulmaktadır.

Cankurtaran Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "cankurtaran" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Can kurtaran" şeklinde ayrı yazılması hatalıdır ve dilbilgisi kurallarına uymaz.

Ayrı yazıldığında, kelimenin anlamında değişiklikler meydana gelebilir. "Can kurtaran" şeklinde kullanıldığında, herhangi bir tehlikeden birini kurtaran kişi anlamına gelirken; "cankurtaran" kelimesi ise, özel eğitim almış ve belirli görevleri olan bir meslek grubunu ifade eder. Bu farkı net bir şekilde ortaya koyabilmek için kelimenin her zaman bitişik yazılması gerekmektedir.

TDK'ye Göre Can Kurtaran Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre Cankurtaran" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Can kurtaran" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.