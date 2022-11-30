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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:03 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:03

Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde

Zıt anlamlı kelimeler Türkçemizi zenginleştiren, tek bir cümleyi farklı anlamda da kullanabilmemizi sağlamaktadır. Türkçe dili karşıt anlamlı kelimeler bakımından zengin bir dildir. Bu kelimeler arasında canlı kelimesi de bulunmaktadır. Farklı anlamlara sahip olan bu kelimenin tek bir karşıt anlamı bulunmaktadır.

Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde

Canlı kelimesi ve karşıt anlamlısı Türkçe 'de sık kullanılan kelimler arasında yer almaktadır. Kelimenin karşıt anlamlısı, anlamı ve benzer kelimelerini öğrenmek için yazımızın devamından faydalanabilirsiniz.

Canlı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hem sıfat hem ad özelliğine sahip olan canlı kelimesi anlam bakımından yaşayan, canı olan, diri, gücü olan biri ya da bir şeyi ifade ederken aynı zamanda hareketli ve etkileyici anlamına da sahiptir. Kelimenin cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir:

  • "Bahçedeki çiçeklerin canlı görüntüsü sokaktan geçenlerin ilgisini çekiyordu."

Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Canlı kelimesi birden fazla anlama gelse de kelimenin zıt anlamı ölü kelimesidir. Hayatı sona ermiş bir şeyi ifade eden bu kelime karşıt anlamlısı gibi hem sıfat hem de ad şeklinde kullanılabilmektedir. Aynı cümle içinde kullanımları bulunmaktadır.

Canlı Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Var Mıdır?

Canlı kelimesi birden fazla eş anlama sahip bir kelime olup cümlede geçen anlamlarına bağlı olarak birbirleri yine kullanımları mevcuttur. Bu kelimeler şu şekildedir:

  • Dinamik
  • Dinç
  • Hareketli
  • Sağlam
  • Kıvrak
  • Zinde sözcükleridir.

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Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Canlı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde
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