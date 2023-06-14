Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir? Bütün Canlıların Temel ve Ortak Özellikleri

Varlıklara yönelik olarak yapılan sınıflandırmalar sonucunda "Canlıların ortak özellikleri nelerdir?" gibi bir soru ortaya çıkar. Bu nedenle biyoloji ve ekoloji gibi disiplinler kapsamında yapılan çalışmalar dikkate alınarak bütün canlıların ortak özellikleri sıralanmalıdır. Canlıların temel özellikleri sıralandığı zaman pek çok kişi tarafından araştırılan bu faaliyetlerin açıklamalarına da yer verilebilir.

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Çeşitli fonksiyonlarını yaşama uyum sağlayacak şekilde sürdürdüğü görülen varlıklar canlılar olarak adlandırılır. Bu bağlamda canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayıran hususlar merak edilir. Organizma olarak da adlandırılan canlılar, karmaşık organ sistemlerinin ya da basit yapı moleküllerinin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, arkealar ve monera farklı canlı alemlerindendir. Temelde 6 ayrı grupta sınıflandırıldığı görülen canlıların temel özellikleri, bu varlıkların yaşama uyum sağlama becerileriyle ilişkilidir. Bu bağlamda canlıların beslenme, hücresel yapı, üreme, solunum, hareket, boşaltım, büyüme ve gelişme, ölüm gibi ortak özelliklerinin olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra pek çok canlıda ortak olarak bulunan özellikler arasında metabolizma, tepki verme, homeostazi, adaptasyon ve organizasyon da yer alır.

Bütün Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde canlıların ortak özelliklerine yönelik olarak bazı tartışmaların devam ettiği söylenebilir. Ancak biyoloji ve ekoloji alanlarında yapılan çalışmalardan elde edilen bilimsel verilere göre neredeyse her bir canlı türünde mevcut olan ortak özellikler sıralanabilir. Bu özelliklerin ne anlama geldiğinin anlaşılması için ise aşağıdaki gibi açıklamalara yer verilmelidir: