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Haberler Eğitim Haberleri Çanta Eş Anlamlısı Nedir? Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:34 Son Güncelleme: 27.5.2024 11:34

Çanta Eş Anlamlısı Nedir? Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler; anlamları aynı ya da birbirine çok yakın olan sözcüklere denir. Bu sözcüklerin yazılış ve söylenişleri ise birbirinden farklıdır. Eş anlamlı kelimeler, aynı düşünceyi ya da durumu farklı kelimeler sayesinde farklı biçimlerde ifade etmemizi sağlar. Hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı bulunur. Bunlardan biri de çantadır. Çanta kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilinmesi için çanta eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.

Çanta Eş Anlamlısı Nedir? Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre çanta; kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap olarak bilinir. Çanta kelimesi yerine eş anlamlısı kullanıldığında aynı anlama gelir. Bu nedenle çanta eş anlamlısı nedir sorusu yanıtlanmalı, cümle içinde kullanımı bilinmelidir.

Çanta Eş Anlamlısı Nedir?

Çanta kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu kelimenin eş anlamlı sözcükleri aşağıdaki gibidir:

  • Kap

  • Çuval

  • Torba

  • Heybe

Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Çanta kelimesi yerine, eş anlamlı sözcükleri kullanılarak farklı ifadelerle aynı cümleler elde edilebilir. Çantanın eş anlamı olan sözcükler, cümle içerisinde aşağıdaki gibi kullanılabilir:

  • Kocaman çantasından neler çıkacağı hiç belli olmuyordu. / Kocaman heybesinden neler çıkacağı hiç belli olmuyordu. / Kocaman torbasından neler çıkacağı hiç belli olmuyordu.

  • Bir çanta dolusu yiyecek getirmişti. / Bir kap dolusu yiyecek getirmişti. / Bir torba dolusu yiyecek getirmişti.

  • Dün getirdiği çanta çok ağırdı. / Dün getirdiği çuval çok ağırdı. / Dün getirdiği heybe çok ağırdı.

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Çanta Eş Anlamlısı Nedir? Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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