Çanta Eş Anlamlısı Nedir? Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre çanta; kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. koyup taşımaya yarayan kap olarak bilinir. Çanta kelimesi yerine eş anlamlısı kullanıldığında aynı anlama gelir. Bu nedenle çanta eş anlamlısı nedir sorusu yanıtlanmalı, cümle içinde kullanımı bilinmelidir.

Çanta Eş Anlamlısı Nedir?

Çanta kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu kelimenin eş anlamlı sözcükleri aşağıdaki gibidir:

Kap

Çuval

Torba

Heybe

Çanta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Çanta kelimesi yerine, eş anlamlı sözcükleri kullanılarak farklı ifadelerle aynı cümleler elde edilebilir. Çantanın eş anlamı olan sözcükler, cümle içerisinde aşağıdaki gibi kullanılabilir: