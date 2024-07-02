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Haberler Eğitim Haberleri Çantada Keklik Ne Demek? Çantada Keklik Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 2.7.2024 10:56 Son Güncelleme: 2.7.2024 10:59

Çantada Keklik Ne Demek? Çantada Keklik Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler zaman içerisinde dilimize yerleşmiş kalıplaşmış söz öbekleridir. Bu söz öbekleri halkın yaşayış ve tecrübelerinden elde edilerek benimsenmiş sözlerdir. Amaçlanan, deneyim ve tecrübelerin aktarılmasıdır. Mecazi olarak birçok duruma uygun olarak kullanılabilen deyimlerden biri de çantada keklik deyimidir. Çantada keklik ne demek sorusuyla çantada keklik deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına uygun örnekler vererek gerekli durumlarda kullanabilirsiniz.

Çantada Keklik Ne Demek? Çantada Keklik Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde hala kullanımda olan ve gün içerisinde sıklıkla kullanılan deyimlerden biri de çantada keklik deyimidir. Kolayca halledilebilecek durumlar için kullanılan bir söz öbeği olup zamanla dile yerleşmiş ve halk tarafından benimsenmiştir. Deyim anlamı itibariyle tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilir. Farklı kullanımlara örnek oluşturmak için çantada keklik ne demek sorusunun yanıtıyla çantada keklik deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını açıklayabiliriz.

Çantada Keklik Ne Demek?

TDK'ye göre çantada keklik ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan; torbada keklik anlamında kullanılır.

Çantada Keklik Deyiminin Anlamı

Çantada keklik bir söz öbeği ve çantada keklik deyimi ile aynı anlama gelir. Deyim elde edilmesi kolay olan durumları ifade etmek için kullanılır. Torbada keklik de aynı anlama gelen söz öbeklerinden biridir.

Çantada Keklik Deyimi Cümle İçinde Kullanımı

  • Sınava hiç çalışmadı hatta çantada keklik gördüğünü söyledi.
  • Çantada keklik gördüğü tüm işlerde bocaladı ve hiçbirini yetiştiremedi.
  • Müdürünün gözüne girmeyi çantada keklik bir işmiş gibi gördü hep.

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Çantada Keklik Ne Demek? Çantada Keklik Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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