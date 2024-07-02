Çantada Keklik Ne Demek? Çantada Keklik Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizde hala kullanımda olan ve gün içerisinde sıklıkla kullanılan deyimlerden biri de çantada keklik deyimidir. Kolayca halledilebilecek durumlar için kullanılan bir söz öbeği olup zamanla dile yerleşmiş ve halk tarafından benimsenmiştir. Deyim anlamı itibariyle tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilir. Farklı kullanımlara örnek oluşturmak için çantada keklik ne demek sorusunun yanıtıyla çantada keklik deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını açıklayabiliriz.

Çantada Keklik Ne Demek?

TDK'ye göre çantada keklik ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan; torbada keklik anlamında kullanılır.

Çantada Keklik Deyiminin Anlamı

Çantada keklik bir söz öbeği ve çantada keklik deyimi ile aynı anlama gelir. Deyim elde edilmesi kolay olan durumları ifade etmek için kullanılır. Torbada keklik de aynı anlama gelen söz öbeklerinden biridir.

Çantada Keklik Deyimi Cümle İçinde Kullanımı