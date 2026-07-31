Çap mı, Erasmus mu, staj mı? Mezun olmadan bunları yapın

Üniversite tercih döneminde adaylar çoğunlukla bölüm ve üniversite seçimine odaklanıyor. Oysa uzmanlara göre asıl fark, kayıt yaptırdıktan sonra başlıyor. Aynı bölümden mezun olan iki öğrencinin kariyeri, üniversite boyunca değerlendirdiği fırsatlara göre tamamen farklı yönlere gidebiliyor. İşverenler artık yalnızca diploma notuna değil, adayın deneyimine, uluslararası tecrübesine, proje üretme becerisine ve sosyal yetkinliklerine de önem veriyor.

ÇAP KİMLER İÇİN AVANTAJLI?

Çift anadal programı (ÇAP), öğrencinin başarı şartlarını sağlaması halinde ikinci bir lisans programını tamamlayarak iki diploma almasına olanak tanıyor. Özellikle mühendislik ile işletme, psikoloji ile bilgisayar, hukuk ile ekonomi gibi birbirini tamamlayan alanlarda kariyer avantajı sağlayabiliyor. Ancak ikinci diploma ciddi bir ders yükü anlamına geliyor. Bu nedenle adayların tercih yaparken üniversitelerde çift anadal olanaklarını ve kontenjanlarını da incelemesi öneriliyor.

YANDAL DA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

İkinci diploma kadar kapsamlı olmasa da yandal programları öğrencilerin farklı bir alanda uzmanlaşmasına katkı sağlıyor. Özellikle farklı disiplinleri bir araya getiren eğitim modeli, iş dünyasında çok yönlü mezunlara duyulan ihtiyacın arttığı günümüzde önemli bir avantaj oluşturabiliyor. ERASMUS

Erasmus programı öğrencilere belirli bir süre yurt dışında eğitim alma veya staj yapma imkânı sunuyor. Yabancı dil pratiği, farklı eğitim sistemlerini tanıma, uluslararası çevre edinme ve bağımsız yaşam deneyimi kazandırması nedeniyle işverenlerin dikkat ettiği deneyimler arasında yer alıyor. Bu nedenle adayların tercih edecekleri üniversitenin Erasmus anlaşmalarını ve uluslararası iş birliklerini de araştırmaları öneriliyor.

STAJ EN GÜÇLÜ REFERANS

Uzmanlara göre mezuniyet sonrasında en büyük farkı oluşturan unsurlardan biri staj deneyimi. Özellikle uzun dönem ve uygulamalı stajlar öğrencilerin hem mesleği tanımasını hem de mezun olmadan iş dünyasıyla bağlantı kurmasını sağlıyor. Bazı öğrenciler staj yaptıkları kurumlarda mezuniyet sonrasında doğrudan çalışma fırsatı da yakalayabiliyor.

PROJELER DE ÖNE ÇIKIYOR

Bilimsel araştırma projeleri, TEKNOFEST benzeri yarışmalar, girişimcilik programları ve öğrenci kulüplerinde aktif görev almak da mezunların özgeçmişini güçlendiren çalışmalar arasında bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör