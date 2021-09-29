Çare Eş Anlamlısı Nedir? Çare Kelimesinin Eş Anlamlısı

Çare kelimesi günlük hayatımızda hala çokça karşılaştığımız eski sözcüklerden bir tanesi olma özelliğini taşıyan bir kelime. Bu sebeple çare kelimesinin eş anlamlısı özellikle gençlerin sorduğu ve araştırdığı konulardan birisi. Peki, çare eş anlamlısı nedir? Çare kelimesinin eş anlamlısını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin!

ÇARE EŞ ANLAMLISI

Çare eş anlamlısı özellikle genç nesil tarafından merak edilen bir kelimedir. Kökeni Farsça olan çare kelimesi yine Farsçada aynı anlama gelen "çara" ya da "çar" sözcüğünden alıntıdır. Bu kelime de orta Farsçada yine aynı anlama gelen çarak kelimesinden türemiştir. Peki, çarenin eş anlamlısı Türk Dil Kurumunca ne olarak belirlenmiştir?

Türk Dil Kurumuna göre çare kelimesinin eş anlamlısı devadır. Yapılan araştırmalar deva kelimesinin tarihteki en eski kaynağının Aşık Paşa'nın yazdığı Garib-name olduğunu göstermektedir. Arapça kökenli olan bu kelime "dwy" kökünden gelir ve "dawa" yani ilaç kelimesinden alıntılanmıştır.

ÇARE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE ÇARE TANIMI

Farsça kökenli olan çare kelimesi tarihte ilk olarak 1070 yılında yazılan Kutadgu Bilig'de geçmektedir. Kutadgu Bilig, yani Mutluluk Veren Bilgi, Karahanlı Türklerinden biri olan Yusuf Has Hacib tarafından Kaşgar Prensi ve Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han adına orta Türkçe ile yazılan eserdir. "Her şey için bit tedbir, usul ve çare vardır; fakat ölüme karşı yoktur, ölüm çaresizdir." cümlesi çare kelimesinin geçtiği kayıtlarda bulunan ilk cümledir.

Türk Dil Kurumu çare kelimesini bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çözüm yolu, çıkar yol olarak tanımlamıştır. Bir isim olan çare kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre ikinci tanımı ise tedavi yoludur.