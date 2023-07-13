Çatalağzı Termik Santrali Ne İle Çalışır? Çatalağzı Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Çatalağzı Termik Santrali Zonguldak il sınırında faaliyetine devam eden önemli bir enerji kaynağıdır. Çatalağzı Termik Santrali ne ile çalışır sorusu, bu santral ile ilgili temel araştırma konularından biridir. Çatalağzı enerji kaynağı nedir araştırması ile bu tesisle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Çatalağzı Termik Santralinde yakıt olarak kullanılan şey nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Çatalağzı Termik Santrali Ne İle Çalışır?

Çatalağzı Termik Santrali, Zonguldak iline 17 km uzaklıkta olan önemli bir enerji tesisidir. Tesiste bulunan toplam kurulu güç 314,68 MW'dır. Tesisin yıllık ortalama üretim kapasitesi ise yaklaşık 2,5 milyar kWh'dir.

Çatalağzı Termik Santrali'nde kullanılan yakıt, Zonguldak bölgesinden çıkarılan kömürdür. Santraldeki günlük kömür sarfiyatı ortalama 2800 tondur. 1 kWh enerji üretmek için 2450 kcal/kg enerjiye ihtiyaç vardır. Santralin doğal olarak soğutma sistemine de ihtiyaç vardır. Bu soğutma da denize kurulan bir mendirek ile sağlanmaktadır.

Çatalağzı Enerji Kaynağı Nedir?

Çatalağzı Termik Santrali, Zonguldak ilinin Çatalağzı ilçesinde konuşludur. Tesisin ilçe merkezine uzaklığı 3 km'dir. Tesis, yaklaşık 1 milyon m2 alan üzerinde konuşludur. Tesis, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla 1974 yılında yatırım programına alınmıştır. Tesisin kurulduğu alan belirlenirken santralin kömür yataklarına olan yakınlığı, curuf ve kül atma sahasına olan mesafe dikkate alınmıştır. Santral, 2014 yılında yapılan düzenleme ile özelleştirilmiştir. Günümüzde de ülkemizin enerji ihtiyacına önemli oranda katkı sağlamaktadır.