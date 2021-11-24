Günlük hayatta kullandığımız bazı kelimeler, aynı anda birden fazla anlama gelebilir. Bu kelimelerden en bilinen ise çay kelimesidir. Çay, gün içinde kişiler tarafından en sık tüketilen içeceklerden biri olarak bilinir. Ancak çay aynı zamanda Türk Dil Kurumu'na göre, ırmaktan daha küçük, dereden daha büyük akarsuları tanımlanır. Bu yüzden kişiler çay kelimesinin anlamı ve eş anlamlılarını araştırmaya koyulur. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda, Çay eş anlamlısı nedir? Çay kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

Çay kelimesinin anlamı

Türkçede çay kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan biri günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz ve kökeni Çin'den gelen içecek türüdür. Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumu'na göre çay kelimesinin bir diğer anlamı ise ırmaktan daha küçük, dereden daha büyük akarsulardır. Çay harareti alır sözü bu ikili anlamdan dolayı kişiler tarafından da sıklıkla karıştırılır. Genel olarak harareti alan çay içecek olan çay olarak biline de aslında akarsu anlamına gelen çaydan bahsedilir.

Çay kelimesinin eş anlamlısı

Hem bir içecek hem de , ırmaktan daha küçük, dereden daha büyük akarsu olarak tanımlanabilen çay kelimesinin eş anlamlıları da merak edilir. Burada içecek olan çayın herhangi bir eş anlamlı karşılığı yoktur. Irmaktan daha küçük, dereden daha büyük akarsu olarak tanımlanan çay kelimesinin ise iki eş anlamlısı vardır. Bunlardan biri Akarsu diğeri ise nehirdir. Kişiler çay kelimesi yerine bu iki kelimeyi de rahatlıkla kullanabilir.

Çay kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Köyün çocukları serinlemek için çaya girdi.

Fabrikanın atıkları çaya döküldüğü için halk içinde toplu bir zehirlenme yaşandı.

Çay kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım